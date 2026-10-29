Jessica Dalla Chiara morta nel sonno fu uccisa con l'insulina dal marito infermiere, arrestato dopo due anni

Giornalista pubblicista e freelance, scrive di attualità, cronaca e lifestyle. Ha collaborato con diverse testate online, occupandosi soprattutto di informazione digitale e contenuti per il web. Le piace raccontare i fatti in modo chiaro, dando spazio alle persone e alle storie che li attraversano.

Jessica Dalla Chiara era morta nel sonno a 32 anni, appena tre giorni dopo essere tornata dall’ospedale. Era il 24 giugno 2024. Ora la polizia ha arrestato il marito Nadir Rossi, infermiere di 35 anni, con l’accusa di averla uccisa con l’insulina. Secondo gli investigatori, le avrebbe somministrato il farmaco sia nella loro casa di Bussolengo, in provincia di Verona, sia durante il ricovero. Dopo la morte della moglie avrebbe anche incassato una polizza sulla vita.

Jessica Dalla Chiara, arrestato il marito Nadir Rossi

Gli agenti della Squadra mobile di Verona hanno eseguito l’arresto il 29 ottobre, su disposizione della gip Carola Musio e su richiesta della procura. L’accusa è di omicidio pluriaggravato.

Anche Jessica Dalla Chiara era infermiera e lavorava nell’assistenza domiciliare dell’Ulss 9. Il marito prestava servizio al pronto soccorso di Borgo Roma. I due si conoscevano dai tempi delle superiori e avevano una bambina, che alla morte della madre aveva due anni e mezzo.

Le crisi in ospedale e l’insulina somministrata a casa

Il primo grave malore risaliva al 22 maggio 2024. Jessica Dalla Chiara aveva avuto un arresto cardiocircolatorio legato a una crisi ipoglicemica e i soccorsi erano riusciti a salvarla. Da quel momento era cominciato un ricovero durato circa un mese.

Durante la degenza la donna aveva avuto altre tre crisi. Secondo l’accusa, dietro quegli episodi ci sarebbero state le somministrazioni di insulina del marito, che avrebbe approfittato della propria professione per entrare in reparto anche fuori dagli orari di visita.

I medici l’avevano poi dimessa il 21 giugno. Tre giorni dopo era morta nella sua abitazione: per gli investigatori, Nadir Rossi le avrebbe somministrato anche in quell’occasione insulina attraverso una flebo, senza alcuna necessità terapeutica.

Gli esami dopo la morte e i dubbi dei genitori

Già a luglio 2024 l’azienda ospedaliera aveva segnalato gli esiti degli esami completati dopo il decesso. Le crisi ipoglicemiche risultavano infatti legate a insulina somministrata dall’esterno.

Anche i genitori di Jessica erano dubbiosi sulla morte della figlia e sulla rapidità con cui il genero aveva fatto cremare il corpo. Questo perché la cremazione impedisce ora di effettuare un’autopsia.

Oltre all’omicidio, gli inquirenti contestano al 35enne tentato omicidio aggravato, distruzione e soppressione di cadavere mediante cremazione fraudolenta, truffa assicurativa e peculato continuato di farmaci.

La polizza sulla vita e le parole del marito

Jessica Dalla Chiara aveva stipulato una polizza sulla vita due anni prima di morire. Secondo quanto emerso dalle indagini, il marito avrebbe poi riscosso l’indennizzo previsto dall’assicurazione.

Nei giorni successivi alla morte, Nadir Rossi aveva parlato della moglie ricordando la loro relazione cominciata all’istituto Fermi di Verona. “Ho appena perso il mio unico grande amore, ora vivrò per la nostra bimba di due anni e mezzo”, aveva dichiarato.