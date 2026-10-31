Jessica Dalla Chiara uccisa con l'insulina, marito Nadir Rossi e i "calci alla porta perché non moriva"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Sono emersi nuovi dettagli nel caso di Jessica Dalla Chiara, la 32enne morta il 24 giugno 2024 nella sua abitazione a Bussolengo. Per il suo decesso, dopo due anni, è stato arrestato il marito Nadir Rossi, accusato di averla uccisa somministrandole via flebo dell’insulina per scopi non terapeutici che le ha provocato una crisi ipoglicemica. Un’infermiera ha raccontato che Nadir Rossi, in occasione di una primi crisi convulsiva che aveva portato all’arresto cardiaco di Jessica Dalla Chiara, avrebbe preso a calci una porta una volta scoperto che il cuore della moglie era tornato a battere.

Il racconto dell’infermiera su Nadir Rossi

La prima crisi di Jessica Dalla Chiara era avvenuta il 22 maggio 2024. Come riportato dal Corriere del Veneto, Nadir Rossi aveva contattato il 118, dichiarando che la moglie aveva avuto una “crisi convulsiva”, seguita da un arresto cardiaco.

L’infermiera intervenuta nell’abitazione aveva notato che Nadir avrebbe avuto una reazione scomposta quando il cuore di Jessica era ripartito. Il suo racconto agli inquirenti: “Ho sentito forti rumori provenire dalla porta chiusa della cameretta, forse calci e pugni. Quei colpi li aveva dati di certo il marito, l’unica persona. Mi è sembrata la reazione di uno non contento che la moglie si fosse ripresa“.

La stessa infermiera aveva inviato una lettera anonima ai carabinieri di Bussolengo, chiedendo di svolgere delle indagini in tal senso.

La morte di Jessica Dalla Chiara e l’arresto di Nadir Rossi

Jessica Dalla Chiara è rimasta ricoverata per un mese in ospedale, ma non aveva ricevuto una diagnosi.

Nella consulenza medico-forense della dottoressa Giovanna Bellini, depositata nel 2025 in procura dai familiari, è emerso come già negli accertamenti svolti in ospedale dall’equipe medica era emerso il sospetto di una “somministrazione di insulina esogena“.

Bellini aveva riportato: “Non risulta che Jessica sia mai stata avvisata né che sia stata chiesta una consulenza psichiatrica nel sospetto di tentato suicidio o che sia stata avvisata la procura nel sospetto di un tentato omicidio. Non si comprende perché non siano state messe in atto azioni preventive”.

Jessica Dalla Chiara è deceduta il 24 giugno 2024 nella sua abitazione a Bussolengo, in provincia di Verona. Oltre due anni dopo, per il suo decesso è stato arrestato il 34enne Nadir Rossi, suo marito. Deve rispondere di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione. L’avrebbe uccisa per incassare la polizza sulla vita da 100 mila euro, stipulata dalla vittima il 17 febbraio 2022, due anni prima di morire.

Il commento del padre di Jessica Dalla Chiara all’arresto di Nadir Rossi

Maurizio Dalla Chiara, papà di Jessica, ha parlato così di Nadir Rossi: “Non ha mai pianto il marito di mia figlia, né subito dopo la sua morte né il giorno del funerale. Un atteggiamento che ci ha fatto subito insospettire“.

Nel corso di interviste a La vita in diretta e Dentro la notizia, Maurizio Dalla Chiara ha aggiunto: “Aspettavo il suo arresto da due anni e speravo di stare meglio, ma non è cambiato niente. Continuo a soffrire per la perdita di mia figlia così come provo sempre tanta rabbia nei confronti del mio ex genero”.

Il papà della vittima ha aggiunto che la sua ex moglie avrebbe visto Nadir Rossi mentre, subito dopo la morte della figlia, “raccoglieva medicinali e flaconi, infilandoli dentro un sacco nero poi finito nella spazzatura”.