Jessica Morlacchi ha vinto il Grande Fratello, attacchi di panico e il caso Memo Remigi: chi è la cantante

Jessica Morlacchi ha vinto il Grande Fratello. Ha esordito nel mondo dello spettacolo da giovanissima, come cantante della band Gazosa, per poi prendere parte a diversi show televisivi. Nel 2019 ha confessato di aver affrontato un lungo periodo in cui ha avuto attacchi di panico. Nel 2022, a Oggi è un altro giorno, è finita al centro di un caso: Memo Remigi è stato accusato di aver poggiato la mano sul suo fondoschiena in diretta tv.

Jessica Morlacchi è la vincitrice del Grande Fratello: la sua reazione

Nella serata di lunedì 31 marzo, Jessica Morlacchi è stata proclamata vincitrice della diciottesima edizione del Grande Fratello. Nel corso della 21esima puntata aveva abbandonato lo show ma, poche puntate dopo, era stata ripescata per volontà del pubblico che l’ha scelta tramite il televoto.

Le sue prime parole dopo la vittoria sono state: “Non ci sto capendo nulla, penso sia tutto uno scherzo. Quello che posso dire è grazie a ognuno di voi che ha creduto in me. Mi avete fatto un regalo pazzesco, sono felicissima. Piano piano adesso realizzo”.

Jessica Morlacchi ha vinto la 18esima edizione del Grande Fratello.

Jessica Morlacchi, i Gazosa e gli attacchi di panico

Nata a Roma il 17 luglio del 1987, Jessica Morlacchi ha iniziato a farsi conoscere nel mondo dello spettacolo da adolescente come cantante della band Gazosa. Nel 2001 il gruppo ha vinto la sezione Nuove proposte al Festival di Sanremo con la canzone “Stai con me (Forever)”. Un anno dopo, la band è poi tornata al Teatro Ariston con il brano “Ogni giorno di più”.

Nonostante il successo, nel 2003 Jessica Morlacchi ha deciso di lasciare i Gazosa per intraprendere una carriera da solista. Nel marzo 2005 ha duettato con Marco Masini nella quarta serata del Festival di Sanremo cantando il brano “Nel mondo dei sogni”.

Dopo aver pubblicato diversi singoli, nel 2013 ha preso parte al talent show The Voice Italy, entrando a far parte della squadra di Riccardo Cocciante.

Nel 2019 Jessica Morlacchi ha partecipato come concorrente al programma televisivo Ora o mai più, classificandosi al secondo posto dopo Paolo Vallesi.

Dal 2020 al 2023 ha fatto parte del cast fisso del talk show pomeridiano di Rai 1 Oggi è un altro giorno. Proprio in questa trasmissione, nel 2019 ha raccontato: “Si è rotto qualcosa, forse le scatole, per una vita così piena di responsabilità. Eravamo bambini ma abbiamo fatto una vita da grandi. Il mio corpo se ne è accorto e ho iniziato a soffrire di attacchi di panico, ma non sapevo riconoscerli. Lo psicologo mi disse che ero sotto stress e che mi dovevo fermare un attimo. Il primo attacco di panico l’ho avuto a 15 anni”.

Jessica Morlacchi e il caso Memo Remigi

Nel 2022, durante una puntata di “Oggi è un altro giorno”, Memo Remigi è stato accusato di aver poggiato la mano sul fondoschiena di Jessica Morlacchi in diretta tv.

La mossa non è sfuggita alle telecamere e ha scatenato una serie di polemiche contro il cantante, che ha poi chiesto pubblicamente scusa per quello che lui ha definito un gesto “senza malizia, scherzoso, ma sicuramente inopportuno”.

Jessica Morlacchi e Memo Remigi si son poi chiariti privatamente.