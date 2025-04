Jessica Morlacchi ha vinto il Grande Fratello, quanto guadagna davvero oltre al montepremi

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Nella serata di lunedì 31 marzo è andata in onda la finale del Grande Fratello 2024/2025. A vincere l’ultima edizione dello storico reality show di Canale 5 è stata Jessica Morlacchi, ex cantante dei Gazosa. Vincendo il Grande Fratello Morlacchi si porta a casa il ricco montepremi, oltre al cachet che ricevono tutti i concorrenti.

Jessica Morlacchi ha vinto il Grande Fratello

È Jessica Morlacchi la vincitrice del Grande Fratello 2025. La 37enne romana ha trionfato nella finale della 18esima edizione del reality che è andata in onda lunedì 31 marzo su Canale 5.

Jessica Morlacchi ha vinto un po’ a sorpresa, dopo essere stata ripescata nella 25esima puntata grazie al televoto.

Fonte foto: IPA Jessica Morlacchi

I vari siti di scommesse davano come favorite la modella brasiliana Helena Prestes e la vincitrice di Miss Italia 2021 Zeudi Di Palma. Invece sono state entrambe eliminate e alla fine ha avuto la meglio l’ex cantante dei Gazosa.

Quanto guadagna chi vince il reality

Con la vittoria del Grande Fratello Jessica Morlacchi riceverà il ricco montepremi di 100 mila euro.

Non tutti sanno però che soltanto una parte di questa somma finirà realmente nelle tasche della vincitrice del reality condotto da Alfonso Signorini.

Il montepremi per il vincitore

Metà del premio dovrà infatti essere devoluto in beneficenza ad un’associazione scelta da chi vince il reality.

Nelle edizioni passate è stata una scelta presa volontariamente da diversi vincitori, ma a partire dalla prima edizione del Grande Fratello Vip è stata inclusa nel regolamento ufficiale del format.

Pertanto la vincitrice del Grande Fratello 2025 incasserà un premio di 50.000 euro.

A questa somma vanno poi detratte le tasse: nelle tasche di Jessica Morlacchi finirà poco più della metà.

Il cachet dei concorrenti

Il montepremi però non è la sola fonte di guadagno per chi vince il Grande Fratello. A questo va infatti aggiunto il cachet settimanale che ogni concorrente riceve per la propria partecipazione.

Si tratta di compensi che variano in base alla notorietà del personaggio e agli accordi che vengono stabiliti con la produzione prima di entrare nella Casa.

Le cifre non sono note, ma stando alle indiscrezioni circolate negli ultimi anni e al racconto di alcuni concorrenti si andrebbe da un minimo di 2.000 euro a un massimo di 15.000 euro a settimana.