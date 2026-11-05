Jessica Rosval incoronata la migliore chef al mondo, lavora nel ristorante italiano Gatto Verde di Modena

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Per trovare la migliore chef al mondo bisogna cercare in un ristorante italiano. Nella notte degli Oscar della gastronomia dei World’s 50 Best Restaurants è stata premiata con il riconoscimento di Best Female Chef 2026 la canadese Jessica Rosval, cuoca de Al Gatto Verde di Modena, tra i locali della Francescana Family del tre stelle Michelin Massimo Bottura.

Jessica Rosval migliore chef del mondo

La chef è stata incoronata con il titolo di cuoca dell’anno durante la serata di premiazioni a Lima dedicata alla classifica dei ristoranti migliori al mondo del 2026, tra i maggiori riconoscimenti nella ristorazione.

“Sono ancora sulle nuvole, sono davvero felice di questo risultato. Credo sia stata premiata la nostra energia giovane e, soprattutto, il nostro essere una comunità, un team veramente coeso” ha dichiarato Jessica Rosval, alla guida del ristorante italiano Al Gatto Verde, con cui aveva già ricevuto una la stella verde e una stella rossa Michelin, per il lavoro di squadra e l’attenzione alla sostenibilità.

Chi è Jessica Rosval

Chef con oltre vent’anni di esperienza, Jessica Rosval è arrivata in Italia nel 2013, dopo aver lavorato con chef di livello internazionale come Laurent Godbout e Melissa Craig, per unirsi all’Osteria Francescana di Massimo Bottura.

Conservando l’incarico di responsabile di cucina per gli eventi del ristorante stellato, è diventata Chef de Cuisine di Casa Maria Luigia, la guesthouse di campagna creata dallo chef modenese e da Lara Gilmore.

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Nell’ambito del programma di formazione culinaria per donne migranti AIW, di cui è co-fondatrice, Rosval ha aperto a Modena anche il ristorante Roots.

Tra i numerosi riconoscimenti in carriera, la canadese è stata insignita nel 2024 del titolo di Champions of Change dalla The World’s 50 Best, proprio per il suo impegno nel sociale.

Il legame con Massimo Bottura

Oltre ad aver lavorato nella brigata di Massimo Bottura, Rosval ha consolidato il rapporto di collaborazione con lo chef con il lancio del progetto “Gatto Verde” all’interno di Casa Maria Luigia.

Il ristorante che fa parte della Francescana Family, l’universo gastronomico e culturale fondato dal cuoco stellato, è entrato quest’anno per la prima volta nei primi 50 posti della World’s 50 Best Restaurants, dopo il 92esimo posto raggiunto nel 2025.

Il riconoscimento al ristorante italiano Gatto Verde di Modena

Una scalata alla 24esima posizione di una graduatoria che annovera tanti altri ristoranti italiani, guidati dal Piazza Duomo di Alba, al 20esimo posto nel mondo.

Il premio del miglior ristorante del 2026 è andato però allo spagnolo Asador Etxebarri, tempio della cucina basca ad Axpe, piccolo borgo tra Bilbao e San Sebastian, in vetta alla classifica che vede nella top 10 queste eccellenze internazionali:

Asador Etxebarri (Atxondo, Biscaglia, Spagna). Gaggan (Bangkok, Thailandia), miglior ristorante in Asia Alchemist (Copenaghen, Danimarca) Quintonil (Citta’ del Messico, Messico), miglior ristorante in America Latina Wing (Hong Kong) The Chairman (Hong Kong) Kjolle (Lima, Perù) Kadeau (Copenaghen, Danimarca) DiverXO (Madrid, Spagna) Ple’nitude (Parigi, Francia)