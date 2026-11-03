Jesus de Miguel Alameda calciatore del Tenerife morto d'infarto, era stato colpito al petto dal portiere Owono

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Il calciatore del Tenerife Jesus de Miguel Alameda, colpito al petto dal portiere Owono nella partita disputata lunedì contro l’Fc Andorra, è morto d’infarto nella giornata di martedì 3 novembre. A rendere noto il decesso, avvenuto attorno alle 8 del mattino, è stato il suo club, con una nota diffusa sui social.

L’annuncio della morte di Jesus de Miguel Alameda

Il comunicato ufficiale che ha annunciato il decesso di Jesus de Miguel Alameda è apparso sui canali social del Tenerife nella mattinata di martedì 3 novembre. La morte è avvenuta attorno alle 8 del mattino. La società si è detta “distrutta dal dolore, con un nodo in gola e incapace di credere che tutto questo sia vero“.

Il messaggio prosegue così: “Non ci sono parole di conforto, non c’è assolutamente nulla che possa attenuare questo sentimento colmo di tristezza. Siamo accanto alla sua famiglia devastata, ai suoi cari e a tutto il tinerfeñismo (il nome che identifica l’appartenenza alla comunità del Club Deportivo Tenerife, ndr) che oggi piange per questo crudele epilogo“.

La nota del club contiene anche un messaggio della famiglia di Jesus de Miguel Alameda: “La famiglia di Jesús de Miguel ringrazia per ogni singola dimostrazione di sostegno ricevuta e, allo stesso modo, chiede con tutto il cuore il massimo rispetto per la propria privacy in questi terribili momenti”.

Alcune ore prima del comunicato ufficiale del decesso, in un altro messaggio pubblicato nella notte, il Tenerife aveva reso noto che le condizioni di salute del calciatore si erano aggravate dopo il ricovero: “La situazione medica di Jesus de Miguel è peggiorata dal punto di vista neurologico. Ulteriori informazioni arriveranno nelle prossime ore”. Poi, alcune ore dopo, è arrivata la notizia della tragica morte.

Cosa è successo a Jesus de Miguel Alameda

Jesus de Miguel Alameda si era scontrato violentemente con il portiere dell’FC Andorra Jesus Owono nei minuti di recupero della partita di calcio disputata lunedì sera allo stadio Heliodoro Rodríguez López, in un contrasto per un pallone vagante vicino alla metà del campo.

La violenza dell’impatto e le sue conseguenze hanno portato alla sospensione definitiva del match per consentire l’intervento dei soccorsi, che hanno prestato le prime cure al calciatore del Tenerife direttamente in campo, prima del suo trasferimento in ospedale in ambulanza.

Chi era Jesus de Miguel Alameda

Jesus de Miguel Alameda è morto all’età di 30 anni. Giocava nel ruolo di attaccante nelle fila del Club Deportivo Tenerife, società che attualmente milita in Segunda Division, la seconda divisione del campionato di calcio in Spagna.