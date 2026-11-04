Jesús de Miguel Alameda morto dopo lo scontro con Owono, portiere indagato per omicidio: "Sta soffrendo"

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Jesús Owono è profondamente scosso dalla morte di Jesus de Miguel Alameda, il calciatore del Tenerife deceduto dopo il violento scontro di gioco con il portiere dell’Andorra. A raccontare le condizioni emotive del 25enne è il compagno di squadra Lautaro Spatz Di Lorenzo, che ha pubblicato su Instagram un lungo messaggio di cordoglio e solidarietà. “Chi lo conosce sa quanto stia soffrendo in questo momento e che non avrebbe mai intenzione di fare del male a nessuno“, ha scritto il difensore argentino.

Il cordoglio per la morte di Jesus de Miguel Alameda

Il messaggio di Lautaro Spatz è giunto mentre proseguono gli accertamenti della polizia spagnola sulla morte dell’attaccante trentenne, avvenuta martedì 3 novembre. Owono è indagato per omicidio colposo, aperta d’ufficio dopo il decesso, ed è stato bersagliato da accuse e insulti sui social.

Il difensore dell’Andorra ha affidato ai social una riflessione sulla tragedia che ha colpito il calcio spagnolo, soffermandosi anche sulle condizioni del compagno di squadra. “Ci sono momenti in cui il calcio smette di avere senso. Momenti che ti segnano per sempre e ti fanno capire quanto possa essere fragile la vita”.

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Il calciatore ha descritto lo stato d’animo dello spogliatoio dell’Andorra, comprensibilmente sconvolto per quanto accaduto durante la partita contro il Tenerife. “Quello che abbiamo vissuto è qualcosa che nessuno di noi dimenticherà mai. Una tragedia che ci ha lasciati completamente distrutti, senza parole e con una tristezza difficile da spiegare”.

Spatz ha rivolto le proprie condoglianze a familiari e amici di Jesús de Miguel, estendendo il messaggio ai tifosi del Tenerife e all’intero mondo del calcio. “Da ieri tutta la squadra dell’Andorra è sconvolta, abbattuta e profondamente colpita da quanto successo. È una tragedia che non avremmo mai immaginato di vivere su un campo da gioco”.

Spatz difende Owono: “Non farebbe del male a nessuno”

Il passaggio più significativo del messaggio riguarda direttamente Jesús Owono, finito al centro delle polemiche per l’intervento che ha preceduto la morte dell’avversario. Spatz lo definisce non soltanto un compagno di squadra, ma anche un amico, e descrive la sofferenza che sta attraversando.

“Voglio spendere alcune parole anche per il mio compagno, portiere e amico, che è profondamente colpito da quanto accaduto. Chi lo conosce sa che tipo di persona è, quanto stia soffrendo in questo momento e che non avrebbe mai intenzione di fare del male a nessuno”.

Spatz ha poi parlato della natura imprevedibile di alcune azioni di gioco: “Nel calcio esistono episodi fortuiti, ma nessuno può immaginare che uno di questi possa finire con conseguenze così tragiche. Oggi il calcio non conta. Non resta che accompagnare nel dolore, mostrare il massimo rispetto e mandare tutta la nostra forza alla famiglia e a chi sta soffrendo per questa terribile perdita“.

L’ultima frase è dedicata direttamente all’attaccante scomparso: “Riposa in pace, Demi”, accompagnata dall’immagine di un cuore spezzato.

Owono travolto dagli insulti sui social

Il messaggio di Spatz arriva dopo le pesanti reazioni che hanno travolto Owono nelle ore successive alla tragedia. Il portiere della Guinea Equatoriale ha ricevuto numerosi messaggi offensivi sui social, comprese accuse di essere un “assassino” e insulti razzisti. Dopo quanto accaduto ha disattivato il proprio profilo Instagram.

Owono è tornato ad Andorra profondamente provato, come i suoi compagni. Tanto che il club sta offrendo sostegno psicologico alle persone coinvolte nella vicenda. Le offese hanno raggiunto perfino Michel Owono, portiere del Can Vidalet, una squadra catalana, scambiato da alcuni utenti per il giocatore dell’Andorra a causa dell’omonimia.

Nel frattempo, sui social è circolato anche un presunto comunicato di scuse attribuito a Jesús Owono. Il testo, tuttavia, è risultato falso: era stato diffuso da un account che non appartiene al portiere, come confermato dallo stesso Andorra.

Owono indagato per omicidio, cosa succede ora

La morte di Jesús de Miguel ha portato all’apertura di un’indagine della Policía Nacional per accertare le circostanze dell’episodio e verificare l’eventuale sussistenza di responsabilità penali. Come già emerso nelle prime ore successive alla tragedia, l’avvio degli accertamenti è una procedura prevista in Spagna per i decessi non dovuti a cause naturali.

Il procuratore capo di Santa Cruz de Tenerife, José Luis Sánchez-Jáuregui, ha giudicato molto difficile che la vicenda sfoci in un processo penale, richiamando la distinzione tra gli incidenti verificatisi durante il gioco e le aggressioni intenzionali. Sul piano sportivo, invece, resta da valutare la sanzione disciplinare per l’intervento che ha determinato l’espulsione.