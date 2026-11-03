Jesus Owono indagato per omicidio colposo per la morte di De Miguel, la decisione dopo lo scontro fatale

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Dopo la morte di Jesús de Miguel, attaccante del Tenerife scomparso a 30 anni dopo lo scontro con il portiere dell’Andorra Jesús Owono, la polizia ha aperto un’indagine per possibile omicidio colposo. Per il portiere si profila una squalifica pesante sul piano sportivo, ma il procuratore ritiene molto difficile un processo penale. Decisivi saranno referto arbitrale e Comitato disciplinare.

Lo scontro costato la vita a de Miguel

Il mondo del calcio (e non solo) si chiede quale sarà il destino di Jesús Owono, il portiere dell’Andorra coinvolto nello scontro di gioco costato la vita a Jesús de Miguel. Il centravanti del Tenerife, 30 anni, è morto nella mattinata di martedì 3 novembre nell’ospedale universitario Nuestra Señora de Candelaria, a Santa Cruz de Tenerife, dopo essere stato ricoverato in arresto cardiaco la sera precedente.

L’episodio risale ai minuti di recupero della partita di Segunda División (LaLiga Hypermotion) giocata lunedì 2 novembre allo stadio Heliodoro Rodríguez López, con il punteggio bloccato sul 2-2. Owono si è lanciato fuori area per anticipare un pallone lungo e ha travolto De Miguel, che correva in senso opposto verso la porta, colpendolo al petto e alla testa.

IPA

Il direttore di gara lo ha espulso, da regolamento, per aver impattato con la gamba alta e con forza eccessiva mentre il pallone era ancora in gioco; la gara in seguito è stata sospesa. All’uscita dal campo, Owono è stato bersagliato da insulti come “assassino” e “criminale”, ed è stato descritto “in stato di choc”.

Cosa rischia Owono

La Policía Nacional ha avviato un’indagine, già posta sotto supervisione giudiziaria. Per il portiere 25enne, nazionale della Guinea Equatoriale, si tratta di un passaggio automatico: secondo il Tribunale superiore di giustizia delle Canarie, ogni decesso non dovuto a cause naturali comporta un accertamento d’ufficio. L’ipotesi esaminata è l’omicidio colposo, mentre la causa precisa della morte non è stata ancora resa nota, e i media locali non hanno riferito di patologie pregresse.

Sul piano sportivo, il Comitato di competizione della federazione spagnola (RFEF) potrebbe applicare l’articolo 102 del regolamento, quello sulle condotte violente verso un avversario. Per Owono si parla di una sospensione fino a 12 giornate, da calibrare in base al referto e alle eventuali aggravanti o attenuanti.

Il nodo resta il referto arbitrale, unitamente al Comitato di disciplina. Quest’ultimo dovrà stabilire se l’intervento sia stato pericoloso e se Owono abbia agito con l’intenzione di far male.

Owono può essere arrestato?

Il fronte penale, invece, appare molto più incerto. Il procuratore capo di Santa Cruz de Tenerife, José Luis Sánchez-Jáuregui, ha dichiarato all’agenzia Efe che sarebbe “molto difficile l’apertura di un procedimento penale”. L’affermazione è collegata al richiamo di un orientamento risalente del Tribunale Supremo: i danni fisici causati durante una gara non sono punibili, salvo un’aggressione a gioco fermo.

Resta la possibilità che i familiari di de Miguel presentino denuncia, se non condividessero le conclusioni degli accertamenti. Secondo il procuratore, anche in questo caso si arriverebbe al massimo a un omicidio per imprudenza non grave, perché non emergono indizi di dolo. L’esempio portato dal procuratore è quello di una spinta in seguito alla quale la persona cade e batte la nuca.