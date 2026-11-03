Jesus Owono sotto attacco dopo la morte di de Miguel Alameda, accusato di omicidio sui social: "Assassino"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

La notizia della morte di Jesus de Miguel Alameda ha sconvolto il mondo del calcio e Jesus Owono è finito sotto attacco sui social network. Il portiere dell’Andorra è accusato di omicidio. De Miguel Alameda è morto d’infarto dopo un violentissimo scontro di gioco con l’estremo difensore.

La morte di Jesus de Miguel Alameda

L’attaccante del CD Tenerife Jesus de Miguel Alameda è morto d’infarto attorno alle 8 del mattino di martedì 3 novembre. Nella serata di lunedì si era scontrato violentemente in campo con il portiere avversario Jesus Owono, che si è spinto fino a quasi la metà del campo per contendere una palla vagante.

Le condizioni di salute di de Miguel Alameda erano apparse subito gravissime, tanto da rendere necessaria la sospensione della partita per consentire i primi soccorsi al giocatore.

Jesus Owono accusato di omicidio sui social

L’FC Andorra ha reso omaggio alla memoria di Jesus de Miguel Alameda con un post pubblicato sui social network: “Non ci sono parole per esprimere la tristezza per una perdita come questa. Da FC Andorra vogliamo esprimere le nostre più sincere condoglianze alla famiglia, agli amici e ai compagni di squadra di Jesus de Miguel, così come a tutta la famiglia del CD Tenerife. Siamo con voi in questi momenti difficili. Riposa in pace, Jesus”.

Sotto al post del club sono tanti i commenti contro Jesus Owono, da molti definito un “assassino“. “Dovrebbe essere squalificato per sempre” si legge in un commento. Un altro utente ha scritto: “Non dovrebbe più giocare”. “Spero che il club lo licenzi” recita un altro messaggio. Altri auspicano l'”arresto“.

Chi è Jesus Owono

Il nome completo di Jesus Owono è Jesus Lazaro Owono Ngua. Nato il 1° marzo 2001 a Bata, una delle principali città della Guinea Equatoriale, ha 25 anni ed è sotto contratto con l’FC Andorra, club che milita nella seconda divisione del campionato spagnolo.

Owono è arrivato in Spagna con la sua famiglia da bambino. Ha giocato in squadre come Real Sociedad, Club San Ignacio e Deportivo Alaves. Con la maglia di quest’ultimo club, nel gennaio 2022, ha fatto anche il suo debutto nella Liga.

Nel 2025 il portiere si è trasferito in prestito all’FC Andorra. Dopo una stagione, il suo trasferimento è diventato definitivo: Owono ha firmato un contratto biennale con opzione per un prolungamento per due ulteriori stagioni.

A livello internazionale, Jesus Owono rappresenta la nazionale maggiore della Guinea Equatoriale. La prima convocazione è arrivata nel settembre 2018, a soli 17 anni. Il suo debutto ufficiale è avvenuto il 25 marzo 2019, in amichevole contro l’Arabia Saudita.