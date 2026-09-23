Jet della Raf precipita in Galles durante esercitazione, i piloti si salvano all'ultimo secondo lanciandosi

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un jet T2 Hawk della Raf si è schiantato in Galles, nella zona di Pencarnisiog, sull’isola di Anglesey. I due piloti a bordo del velivolo sono riusciti a salvarsi in extremis lanciandosi con il paracadute prima dell’impatto al suolo. Subito sono state avviate le indagini per chiarire le cause dell’incidente. Nel frattempo i due piloti sono stati trasportati in ospedale, dove hanno ricevuto le cure necessarie. Non hanno riportato gravi ferite.

Galles, un jet T2 Hawk della Raf si è schiantato: salvi i due piloti

Il velivolo coinvolto nell’incidente è un jet da addestramento della Raf. La polizia del Galles del Nord, come riferito dalla BBC, ha spiegato che i piloti si sono salvati dopo essere stati soccorsi per ferite lievi.

Sul luogo dello schianto sono giunti rapidamente gli elicotteri della Guardia Costiera e del Wales Air Ambulance, che hanno trasportato i piloti al Queen Elizabeth Hospital di Birmingham, sede del Royal Centre for Defence Medicine (RCDM).

Qui i due sopravvissuti sono stati curati e sono stati sottoposti ad accertamenti medici.

Portavoce della Raf: “Avviata un’indagine”

Un portavoce della Raf ha dichiarato che sono attualmente in corso i rilievi per fare luce sui fatti: “È stata avviata un’indagine e al momento non rilasceremo ulteriori commenti”.

“Due piloti sono sottoposti a cure per quelle che si ritiene siano ferite lievi e, al momento, non risultano altri danni o feriti”, ha reso noto la polizia del Galles. “Invitiamo tutti a evitare la zona fino a nuovo avviso”, ha aggiunto.

Il testimone: “Fumo vicino a una fattoria”

Un testimone, Ollie Zalot, ha raccontato di essersi inizialmente preoccupato che qualcuno a terra potesse essere rimasto ferito, dopo che l’aereo è precipitato vicino ad alcuni edifici.

“Ho visto i paracadute scendere, quindi ho pensato che i piloti stessero bene”, ha riferito Zalot ai microfoni della BBC. L’uomo ha aggiunto che stava percorrendo la vicina A55 quando ha udito un “forte boato”.

“Ho visto fumo ovunque – ha ricordato – ma sembrava che fosse vicino a una fattoria, quindi ho pensato che forse si trattasse di un falò“.

“Quando sono arrivato lì, ho visto che le fiamme erano diventate troppo alte per poter essere quelle di un semplice falò”, ha concluso Zalot.