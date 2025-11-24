Jimmy Cliff morto a 81 anni, per l'icona del reggae fatali una polmonite e un attacco epilettico

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

È morto all’età di 81 anni Jimmy Cliff, cantante giamaicano icona della musica reggae. Con le sue canzoni, a partire dagli anni Sessanta, contribuì a rendere la musica dell’isola caraibica un genere famoso in tutto il mondo. Ad annunciarne la scomparsa è stata la moglie Latifa Chambers, spiegando che l’artista è morto per un attacco epilettico e una polmonite.

Morto Jimmy Cliff, aveva 81 anni

Il cantante giamaicano Jimmy Cliff è morto domenica 23 novembre 2025 all’età di 81 anni.

A darne notizia con un post sulla pagina Instagram dell’artista è stata la moglie Latifa Chambers.

“È con profonda tristezza che vi annuncio che mio marito, Jimmy Cliff, è mancato a causa di una crisi epilettica seguita da polmonite“, scrive la donna.

Il messaggio d’addio della moglie

“Sono grata alla sua famiglia, ai suoi amici, ai suoi colleghi e artisti che hanno condiviso con lui questo viaggio”, si legge nel messaggio, firmato anche dai figli Lilty eAken.

“A tutti i suoi fan in tutto il mondo, sappiate che il vostro sostegno è stato la sua forza per tutta la sua carriera. Ha davvero apprezzato l’affetto di ogni singolo fan”.

“Jimmy, mio ​​caro, che tu possa riposare in pace. Seguirò i tuoi desideri. Spero che tutti voi possiate rispettare la nostra privacy in questi momenti difficili. Ulteriori informazioni saranno fornite in seguito. Ci vediamo e ci vediamo, Leggenda”, conclude la moglie.

Chi era Jimmy Cliff, leggenda del reggae

Jimmy Cliff è stato uno dei più noti cantanti di musica reggae, autore di canzoni come Reggae Night, Hurricane Hattie, Wonderful World Beautiful People, Vietnam e You Can Get It If You Really Want.

È stato uno dei primi e principali artisti a far conoscere in tutto il mondo la musica giamaicana, ben prima dell’esplosione del fenomeno Bob Marley.

Nato il 30 luglio 1944 in Giamaica, James Chambers crebbe in condizioni di povertà. A 14 anni si trasferì nella capitale Kingston e adottò il nome d’arte “Cliff”, riferimento alle vette che voleva raggiungere nel mondo della musica.

Dopo le prime canzoni che lo resero molto popolare in patria, la svolta arrivò nel 1964, quando venne scelto per rappresentare la Giamaica all’Esposizione Universale di New York.

Lì attirò l’attenzione della Island Records, l’etichetta britannica che produsse i suoi primi album, facendolo conoscere in Europa e negli Stati Uniti.

Il successo arrivò nel 1972 con il film Più duro è, più forte cade, di cui era protagonista e autore della colonna sonora. Il film divenne un cult internazionale, contribuendo a diffondere la musica reggae in tutto il mondo.

Lo stesso Cliff definì la pellicola “la porta che si aprì sul mondo: mostrò da dove veniva davvero questa musica”.

Nel 2010 Jimmy Cliff è stato inserito nella Rock and Roll Hall of Fame. Nonostante l’età, aveva continuato a calcare i palchi di tutto il mondo fino a pochi anni fa.