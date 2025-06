Jimmy Kimmel diventa italiano e festeggia per il 2 giugno: "Orgoglioso di far parte della Repubblica italiana"

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Alle celebrazioni per la festa della Repubblica italiana si è aggiunto anche Jimmy Kimmel. Il popolare comico e conduttore americano ha presentato la serata organizzata per il 2 giugno e ha rivelato di essere da poco diventato a tutti gli effetti italiano. Kimmel infatti ha ottenuto la cittadinanza grazie a sua nonna Edith, originaria del Belpaese.

Jimmy Kimmel diventa italiano

“Sono orgoglioso di essere entrato a far parte della Repubblica italiana”. Con queste parole Jimmy Kimmel ha esordito nella serata organizzata in una villa tra le colline di Beverly Hills con 500 ospiti per celebrare il 2 giugno e da lui stesso condotta.

Il popolare comico statunitense ha scherzato sulla sua provenienza e sulla sua famiglia: proprio per le origini dei suoi cari che, dall’Italia sono arrivati negli Usa, ha potuto beneficiare della cittadinanza italiana.

Fonte foto: ipa Jimmy Kimmel in un’intervista con Joe Biden

L’annuncio per la festa della Repubblica

“Oggi ricorre il 79mo anniversario della Repubblica Italiana e io sono orgoglioso di esser entrato a farne parte. Ho appena ottenuto la cittadinanza, grazie alla mia amata nonna Edith, la cui famiglia veniva da Candida, in provincia di Avellino“, ha detto la stella di Hollywood.

Kimmel ha scherzato sul rapporto che aveva con sua nonna: “Mi ripeteva sempre: ‘Tu hai il cervello di un criceto!'” e ricostruito la storia della sua famiglia. “I genitori di mio nonno arrivarono a New York da Ischia dopo che un terremoto devastò Casa Micciola, nel 1883, uccidendo gran parte della famiglia. Adesso viviamo tutti in una città che è costantemente a rischio terremoti. Una cosa è certa: nella nostra famiglia non impariamo dal passato”, ha chiosato tra il serio e il faceto.

La serata era stata organizzata dal Consolato, in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura, l’Ice Agenzia, la Italy-America Chamber of Commerce West e l’Agenzia nazionale del turismo (Enit). La console generale Raffaella Valentini ha aggiunto: “Grazie Jimmy o forse dovremmo chiamarti Giovanni? Stasera celebriamo una nazione che, per molti di noi, è più di un luogo sulla mappa. L’Italia è un’eredità, una melodia. Qui in California, soprattutto a Los Angeles, città di creatività e sogni, questo legame prende forma viva e concreta. Lo vediamo nelle arti, nel mondo degli affari, nel settore tecnologico e sì, persino nei programmi televisivi serali. Gli italiani non si accontentano di stare in silenzio sullo sfondo”.

Il “nemico” di Donald Trump

Jimmy Kimmel è uno dei volti più noti della televisione a stelle e strisce. Da 23 anni conduce uno dei late-show più popolari e longevi, il “Jimmy Kimmel Live”, su Abc. Inoltre è stato per quattro volte presentatore della notte degli Oscar.

Più volte il comico si è esposto in prima persona anche per le sue opinioni politiche e per l’ostracismo nei confronti di Donald Trump. Nel novembre 2024, a poche ore dall’ufficialità della vittoria del tycoon su Kamala Harris alle presidenziali americane, Kimmel aveva attaccato il presidente neo-eletto in un suo monologo.

“È stata una notte terribile per le donne, per i bambini, per le centinaia di migliaia di immigrati che lavorano duro, per l’assistenza sanitaria, per il nostro clima, per la scienza, per il giornalismo, per la giustizia e per la libertà di parola. Potevamo scegliere tra un pubblico ministero e un criminale e abbiamo scelto il criminale come Presidente degli Stati Uniti”. Kimmel aveva anche realizzato uno sketch ironico in cui faceva le valigie per lasciare l’America dal momento in cui riteneva di essere presente nella lista di nemici di Trump.