Jimmy Kimmel paga una frase anti - Trump su Charlie Kirk, programma sospeso a tempo indeterminato dalla ABC

Il famoso talk show di Jimmy Kimmel è stato sospeso. Il motivo sarebbe una frase del conduttore sulla morte di Charlie Kirk. A decidere per la sospensione del programma a tempo indefinito è stata la Disney, proprietaria della ABC.

Jimmy Kimmel Live! sospeso

Il talk show di Jimmy Kimmel, in onda dal 2003 ogni sera dal lunedì al giovedì, è stato sospeso. La decisione arriva direttamente dall’ABC, di proprietà della Walt Disney Company, che ha deciso la sospensione a tempo indefinito poco prima della messa in onda della puntata di mercoledì.

ABC e Walt Disney Company sono state minacciate di sanzioni direttamente dall’agenzia governativa statunitense che si occupa di telecomunicazioni. La minaccia è stata estesa oltre il programma, arrivando a ipotizzare la cancellazione della licenza per le trasmissioni. L’unico modo per evitarle sarebbe stato sospendere Kimmel e il suo show.

Non è il primo talk show sospeso per affermazioni e opinioni contro l’amministrazione di Donald Trump. Pochi mesi fa un altro storico programma è stato chiuso, ovvero il Late Show condotto da Stephen Colbert sulla rete CBS. All’epoca Colbert aveva scritto: “Gira voce, ed è solo una voce, che Jimmy Kimmel sarà il prossimo ad andare via nella gara dei talk show serali privi di talento e, poco dopo, se ne andrà anche Fallon”.

La frase della sospensione

Nel caso di Colbert, la motivazione ufficiale fu un calo degli ascolti, ma era chiaro a tutti che la decisione fosse legata alle sue posizioni critiche. Questo scriveva lunghi monologhi contro l’amministrazione Trump. Il caso di Jimmy Kimmel pare confermare una scia di censura verso chi la pensa diversamente.

La frase incriminata di Kimmel, un presunto monologo contro Charlie Kirk, era in realtà un commento sulla strumentalizzazione della morte dell’uomo. Kimmel stava criticando l’uso politico della tragedia da parte della destra, non prendendo in giro la vittima.

La frase incriminata è questa:

Abbiamo raggiunto dei nuovi minimi durante il fine settimana, con la gang MAGA che cercava disperatamente di caratterizzare questo ragazzo che ha ucciso Charlie Kirk come qualcosa di diverso da uno di loro, e facendo tutto il possibile per ottenere punti politici da ciò. Forse ti può interessare Chi è Erika Frantzve, la moglie di Charlie Kirk: "Non avete idea di cosa avete appena scatenato" Le prime parole dopo l'omicidio di Charlie Kirk della moglie Erika Frantzve: cosa ha detto

Il “non si può più dire niente” della destra

Di fronte alla chiusura dei programmi critici verso l’amministrazione americana, viene in mente una delle argomentazioni più note della destra e dell’estrema destra in tutto il mondo. Questi infatti criticano il politicamente corretto, strumento nato per evitare discriminazioni, arrivando a definirlo un meccanismo repressivo.

Tanto in America quanto in Italia, l’argomentazione è quella del “non si può più dire niente“. Eppure nessuno ha mai impedito a persone di potere, come chi governa, di esprimere opinioni, insulti e persino alimentare odio verso le minoranze.

La decisione dall’alto porta invece a censurare programmi e monologhi. Sui social, Maria Cafagna ha scritto: “Per anni abbiamo assistito al dibattito sulla cosiddetta cancel culture: la paura che la libertà di pensiero fosse in pericolo è stata cavalcata da persone conservatrici a destra come a sinistra. Ed eccola qua la vera cancel culture. E sapete come si chiama il vittimismo di chi è al potere? Il vittimismo dei potenti si chiama fascismo”.