Jimmy Kimmel risponde a Donald Trump e Melania sulla battuta della "vedova in attesa": "Era per l'età"

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Il comico statunitense Jimmy Kimmel ha risposto alla richiesta avanzata da parte di Melania Trump di un suo licenziamento, per averla definita una “Vedova in attesa”, durante uno sketch. La richiesta era arrivata dopo il fallito attentato al presidente Donald Trump, ma la battuta era di diversi giorni prima. Kimmel ha sottolineato che, ovviamente dal contesto in cui era stata detta, la battuta si riferiva alla differenza di età tra Trump e la moglie.

La risposta di Kimmel alle accuse di Melania Trump

Jimmy Kimmel, comico statunitense conduttore di un famosissimo late show sulla rete statunitense Abc, ha risposto alla richiesta da parte di Melania Trump di un suo licenziamento a seguito di una battuta in cui l’aveva definita una “vedova in attesa”.

“Sapete quando ti svegli la mattina e la First Lady pubblica una dichiarazione in cui chiede che siate licenziati? Ci siamo passati tutti, no?”, ha scherzato Kimmel nel suo tradizionale monologo in apertura del suo programma.

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“Melania crede che io debba essere licenziato per una battuta di cinque giorni fa, durante un roast [un tradizionale sketch della comicità americana in cui si critica, quasi fino all’insulto ma sempre in maniera scherzosa, una persona, ndr]” ha poi spiegato.

La spiegazione di Kimmel e l’attacco a Trump

Kimmel ha poi spiegato che la battuta riguardava la differenza di età tra Melania Trump e il marito, il presidente Donald Trump, e “sull’espressione di gioia che vediamo sul suo volto ogni volta che è insieme al marito”.

Melania è stata spesso presa in giro in passato per la sua poca espressività, specialmente nelle uscite ufficiali insieme a Trump.

Kimmel ha quindi attaccato il presidente: “Concordo sul fatto che dovremmo tutti combattere la retorica violenta. Melania potrebbe iniziare a farlo parlandone con suo marito“.

L’attentato, la battuta e la richiesta di licenziamento

Nella serata statunitense di sabato 25 aprile un uomo armato ha tentato di introdursi in un hotel di Washington D.C. dove si stava svolgendo la tradizionale cena per i corrispondenti dalla Casa Bianca, alla presenza del presidente degli Usa Donald Trump.

L’uomo aveva intenzione di attaccare i membri del governo presenti ma è stato fermato molto prima di poter arrivare nella sala dove si teneva la cena. Trump è stato evacuato dal Secret Service.

Il 27 aprile Melania Trump, attraverso i suoi canali social, aveva chiesto il licenziamento di Kimmel per la battuta sulla “vedova in attesa”, detta due giorni prima dell’attacco.