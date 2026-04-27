Jimmy Kimmel su Melania Trump "bella come una vedova in attesa", la battuta fa infuriare: "Va licenziato"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Il video di un comico americano ha fatto infuriare Melania Trump. “Guardate Melania, così bella, Signora Trump, avete un bagliore come una vedova in attesa“, ha detto in uno sketch Jimmy Kimmel. Ma la moglie del presidente Usa, e il tycoon stesso non l’hanno presa affatto bene e sui social hanno tuonato: “Un codardo che andrebbe licenziato”.

Jimmy Kimmel e il video su Melania Trump

Jimmy Kimmel aveva registrato il suo video due giorni prima dell’attentato a Washington alla presenza di Trump.

Nello sketch si vede il comico tenere una sorta di “discorso ufficiale”, proprio in una parodia della tradizione cena dei corrispondenti esteri.

E nel suo discorso Jimmy Kimmel si è rivolto a Melania Trump con una battuta che la diretta interessata non ha preso affatto con ironia o col sorriso.

Melania Trump “bella come una vedova in attesa”

“Guardate Melania, così bella, Signora Trump, avete un bagliore come una vedova in attesa“, ha detto Kimmel.

La battuta, va detto, non ha fatto infuriare la Casa Bianca nell’immediato, ma dopo la sparatoria all’hotel Hilton di Washington.

Il primo a reagire è stato proprio il presidente Usa: su Truth Trump ha definito la battuta come un “ignobile incitamento alla violenza“. Jimmy Kimmel “dovrebbe essere immediatamente licenziato dalla Disney e dalla Abc”, ha poi aggiunto.

La reazione di Melania Trump

Melania Trump l’ha definito un “codardo” su X: “La retorica violenta e piena d’odio di Kimmel è pensata per dividere il nostro Paese”, ha aggiunto.

“Il suo monologo sulla mia famiglia non è comicità: le sue parole sono corrosive e approfondiscono la malattia politica che affligge l’America”, si legge nel post di Melania.

“Basta così. È ora che Abc prenda posizione. Quante altre volte la leadership permetterà comportamenti così gravi?”, conclude il post.

“Questo tipo di retorica sul presidente, sulla First Lady e sui suoi sostenitori è completamente folle, ed è incredibile che il popolo americano debba subirla sera dopo sera dopo sera”, ha detto la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt.

Chi è Jimmy Kimmel

Jimmy Kimmel è uno dei più noti conduttori televisivi, comici e produttori statunitensi, celebre soprattutto per il suo talk show Jimmy Kimmel Live in onda sulla rete Abc dal 2003.

Nato a Brooklyn nel 1967, Kimmel ha iniziato la sua carriera in radio per poi diventare un volto iconico della tv americana. Ha presentato anche alcune serate degli Oscar.

Noto per il suo stile irriverente e per la satira politica spesso rivolta verso Donald Trump, nel settembre 2025, il suo show è stato temporaneamente sospeso dalla Abc a seguito di una battuta controversa su Charlie Kirk, scatenando un acceso dibattito sulla libertà di parola.