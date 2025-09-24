Jimmy Kimmel torna sull'Abc e nel monologo cita la vedova di Charlie Kirk, ma Donald Trump s'infuria

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Il ritorno di Jimmy Kimmel sull’Abc si è trasformato in un momento di forte tensione politica. Il comico ha aperto la nuova puntata del suo show con un lungo monologo dedicato alla libertà di espressione e Charlie Kirk, attivista ultraconservatore assassinato. Le sue parole, che includevano anche un riferimento alla vedova Erika Kirk, hanno suscitato applausi dal pubblico in studio, ma hanno anche scatenato l’ira del presidente Donald Trump, pronto a minacciare nuove azioni legali contro l’emittente.

Jimmy Kimmel torna sull’Abc e cita la vedova di Charlie Kirk

Accolto da un’ovazione e da cori che scandivano il suo nome, il 23 settembre Kimmel ha scelto un tono sobrio e diretto: “Il nostro governo non dovrebbe avere il potere di controllare ciò che diciamo o non diciamo in televisione”, ha dichiarato.

Riguardo al caso Kirk, come riporta ANSA, ha voluto chiarire che non era sua intenzione “sminuire l’omicidio di un giovane né attribuire colpe a un gruppo specifico”, ma piuttosto ricordare che l’assassino “era una persona malata che pensava che la violenza fosse la soluzione”.

Il passaggio più toccante è arrivato quando il conduttore ha citato le parole pronunciate domenica da Erika Kirk, che ha perdonato pubblicamente il responsabile della tragedia. “Se c’è qualcosa che dovremmo imparare da questa vicenda, è proprio questo”, ha sottolineato Kimmel con la voce spezzata.

La reazione di Trump

Mentre in studio si respirava un clima di solidarietà, fuori è arrivata la reazione durissima di Trump.

Su Truth Social, il presidente ha definito Kimmel “un altro braccio del Dnc” e ha accusato la Abc di aver compiuto “un contributo illegale alla campagna elettorale“.

Trump ha ricordato un precedente accordo legale con la rete, quando aveva ottenuto un risarcimento da 16 milioni di dollari, e ha minacciato di “mettere nuovamente alla prova la Abc“.

“Lasciamo che Jimmy Kimmel marcisca con i suoi pessimi ascolti”, ha scritto il presidente.

L’accusa: “Trump è antiamericano”

Kimmel, nel corso della puntata, ha replicato indirettamente alle accuse: “Il nostro leader celebra gli americani che perdono i loro mezzi di sussistenza: questo non è legale, non è americano, è antiamericano“.

Ha poi ringraziato non solo i colleghi dei late show americani ed europei che hanno espresso solidarietà durante la sua sospensione, ma anche alcune figure della destra statunitense che hanno difeso il suo diritto alla libertà di parola, da Ben Shapiro a Ted Cruz.