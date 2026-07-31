Jody Cecchetto figlio di Claudio critica Max Pezzali e Linus, i rapporti tesi tra loro e il padre

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Max Pezzali e Claudio Cecchetto sembravano essere un duo indissolubile. Assieme, hanno fatto ballare un’intera generazione a ritmo degli scanzonati brani degli 883. Oggi, i rapporti tra loro sono a dir poco tesi, così come quelli tra il noto produttore musicale e il collega Linus. A raccontarlo, non senza amarezza, è il figlio di Cecchetto Jody.

Claudio Cecchetto e Max Pezzali, la fine di un idillio

Insieme fondarono gli 883 e divennero i più ascoltati dai giovani italiani degli Anni ’90. Oggi Claudio Cecchetto e Max Pezzali non si rivolgono neppure la parola.

“Max è stata la persona con cui mio padre ha lavorato più a lungo. – racconta al Corriere della Sera il figlio Jody – La rottura è arrivata come un fulmine a ciel sereno, non se lo aspettava, è caduto dal pero”.

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Il 32enne non sa cosa sia successo tra il padre e l’ex collega, ma è certo che per Claudio “non deve essere stato facile affrontare una situazione così stressante, che poi non è più un ragazzino”.

Lui ne è rimasto rispettosamente fuori, “meglio non mettere becco”. Ma, se avesse Pezzali davanti, gli chiederebbe “perché?”.

Le aspre critiche di Linus

Se verso Max Pezzali Jody Cecchetto prova sentimenti contrastanti, non nasconde l’astio verso Linus, che un giorno in radio diede del “fesso” al padre.

Lui rispose con un video sui social, in cui ricordava che era proprio grazie a quel “fesso” se “voi siete lì ed esiste Radio Deejay”.

“Non era un dissing contro Linus, io nemmeno lo conosco. – sottolinea oggi al CorSera – Era solo una lettera d’amore per papà”.

Cecchetto ha scoperto del video del figlio solo a pubblicazione avvenuta, ma quando i giornalisti gli hanno chiesto un commento ha risposto: “Vi auguro di avere un figlio come Jody”.

Il figlio Jody prende le difese del padre

Nonostante qualche incomprensione passata, oggi Jody Cecchetto è legatissimo al padre, e alla famiglia in generale: “Darei ogni cosa per i miei genitori e mio fratello, pure i miei organi. Senza di loro non potrei vivere”.

Jody e Claudio sono legati anche dalla stessa carriera. Il figlio si sta facendo strada nel mondo dello spettacolo come conduttore televisivo e radiofonico, ma senza aiuti.

“Lui non ha mai alzato il telefono per me. – svela il 32enne – Puoi essere raccomandato quanto vuoi, ma se non vali alla fine non combini niente”.