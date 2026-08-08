Joe Biden, "cancro della prostata diffuso anche alle ossa e molto doloroso": la rivelazione del figlio Hunter

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Il cancro di Joe Biden si è diffuso fino alle ossa ed anche oltre ed è diventato “molto doloroso” e “debilitante”. A riferirlo è il figlio Hunter Biden in un’intervista alla Bbc, durante la quale ha parlato delle condizioni di salute di suo padre, ex presidente degli Stati Uniti, che ha 83 anni.

Come sta Joe Biden

Si è commosso Hunter Biden raccontando quanto sia difficile per lui assistere al peggioramento delle condizioni di salute del padre.

“Il cancro si è diffuso, si è metastatizzato alle ossa e oltre”, ha detto Hunter Biden. “È molto doloroso ed è molto debilitante sotto molti aspetti”.

ANSA

Il figlio dell’ex presidente ha poi aggiunto: “È davvero, davvero dura e molto triste da vedere”. E ancora: “L’unica cosa che direi di mio padre, riguardo alla sua salute in questo momento, è che vorrei che si lamentasse di più, perché non sta bene”.

Il cancro di Joe Biden

Joe Biden aveva annunciato nel maggio 2025 di essere affetto da una forma aggressiva di tumore alla prostata, pochi mesi dopo aver lasciato la Casa Bianca, sconfitto da Donald Trump.

All’epoca il suo entourage aveva riferito che il tumore appariva “ormono-sensibile”, condizione che avrebbe consentito una gestione efficace della malattia.

Joe Biden ha così seguito un trattamento ormonale e un ciclo di radioterapia. Lo scorso ottobre il suo entourage aveva comunicato che l’ex presidente stava rispondendo bene alle terapie. Ora giungono le nuove dichiarazioni del figlio, Hunter Biden, che descrivono una realtà diversa.

Joe Biden ancora attivo politicamente

Nonostante la malattia, Hunter Biden ha raccontato che il padre continua a essere impegnato nelle attività pubbliche: “È ancora là fuori. Continua a fare le sue cose. Crede così tanto in questo Paese”, ha detto.

A breve è inoltre prevista la pubblicazione del libro di Joe Biden sul suo mandato presidenziale. Il titolo: “Promise Me, America”.

Ed è inoltre in corso la creazione della sua biblioteca presidenziale, la Joseph R. Biden Jr. Presidential Library.

“Mio padre è e rimane il centro della nostra famiglia”, ha aggiunto ancora Hunter Biden. “Qualunque cosa pensiate della sua politica o delle decisioni che ha preso, posso dirvi questo: è il miglior padre, il miglior marito, il miglior nonno di chiunque io abbia mai letto, sentito nominare o persino visto in un film”.