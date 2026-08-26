Joe Formaggio nel caos per lo "Squadrismo Summer Fest", Futuro Nazionale minimizza e Anpi vuole chiarimenti

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

L’ex consigliere regionale Joe Formaggio ha scatenato accese polemiche pubblicando le immagini dello “Squadrismo Summer Fest” svoltosi a Vedelago. Mentre l’Anpi denuncia un’iniziativa dai connotati anticostituzionali e le opposizioni attaccano la provocazione, i vertici di Futuro Nazionale minimizzano l’accaduto definendolo una festa privata.

Le immagini del raduno a Vedelago nel post di Joe Formaggio

A Vedelago, in provincia di Treviso, si è svolta la quinta edizione dello “Squadrismo Summer Fest”, organizzata da esponenti locali di Futuro Nazionale.

A scatenare il caso è stato Joe Formaggio, ex consigliere regionale veneto passato da FdI al partito di Vannacci, che ha condiviso sui social le foto dell’evento. Tra striscioni neri, la scritta “Razza Piave” e immagini rievocative della marcia su Roma, Formaggio ha salutato i “camerati di Treviso”.

Instagram Joe Formaggio

Tra i partecipanti figurava anche il sindaco di Spresiano, Marco Della Pietra, che ha difeso la sua presenza parlando di un invito tra amici, mentre l’organizzatore Christian Zamperoni ha provato a minimizzare spiegando che la parola “squadrismo” significava solo “fare squadra”.

La dura reazione dell’Anpi e delle opposizioni

La diffusione delle immagini ha provocato l’immediata indignazione delle forze politiche e delle associazioni antifasciste del territorio. L’Anpi di Castelfranco Veneto ha diffuso una nota di ferma condanna richiamando l’intervento delle istituzioni.

“L’Anpi non può restare indifferente di fronte allo ‘Squadrismo Summer Fest’. La normalizzazione di simboli e linguaggi fascisti non può passare inosservata e impunita, per questo auspichiamo che le autorità competenti chiariscano i contorni di una iniziativa dai lugubri connotati anticostituzionali”.

L’associazione ha rivolto un appello diretto agli amministratori presenti: “Chiediamo a chi ricopre incarichi istituzionali di chiarire pubblicamente quale messaggio intenda trasmettere partecipando a iniziative come questa. Non possiamo rimanere indifferenti di fronte a queste manifestazioni che, mascherate da iniziative folcloristiche, nascondono germi pericolosi per la democrazia“.

Sulla stessa linea la sindaca di Cappella Maggiore, Mariarosa Barazza, secondo cui “l’uso di termini come ‘camerati’ e ‘squadrismo’ evoca un regime autoritario come il fascismo e azioni incompatibili con i valori della nostra Repubblica“, mentre il capogruppo del Pd Giovanni Manildo ha affermato: “Si alza costantemente l’asticella della provocazione senza il limite del buon gusto”.

La posizione dei vertici di Futuro Nazionale e le spaccature interne

Il caso ha aperto crepe anche all’interno di Futuro Nazionale. Il coordinatore regionale Guido Giacometti ha ridimensionato l’accaduto derubricando la vicenda a “festa privata” e giustificando le diverse anime del movimento.

“Siamo in una fase quasi infantile, i bambini sono entusiasti e hanno bisogno di un po’ di educazione” ha detto Giacometti riferendosi alla “giovane età” del partito.

Di parere opposto il consigliere regionale Stefano Valdegamberi, che ha espresso aperto imbarazzo per le uscite di Formaggio: ” Voglio un partito con valori forti, seri, magari anche in controtendenza ma non c’è bisogno di scadere in manifestazioni che possono essere viste come folklore e che non aiutano la causa”.