John Elkann a processo nell'inchiesta per frode fiscale legata alla residenza della nonna Marella, salvo Lapo

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

È stata ordinata l’imputazione coatta per John Elkann per due capi d’accusa sul caso della residenza della nonna Marella Caracciolo: la richiesta di archiviazione dei pm non è stata dunque accolta. Gli avvocati di Elkann, che ora rischia il processo per frode fiscale, hanno già annunciato che depositeranno riscorso in Cassazione. La decisione sulla messa in prova è stata rinviata al 2026.

Eredità Agnelli, John Elkann rischia il processo

Nell’inchiesta sull’eredità della nonna Marella Caracciolo, vedova dell’Avvocato Agnelli, il gip del Tribunale di Torino ha disposto l’imputazione coatta per John Elkann.

Due i reati ipotizzati: dichiarazione infedele e truffa ai danni dello Stato. Nella mattinata del 15 dicembre, secondo l’ANSA, il gip non ha accolto la richiesta di archiviazione precedentemente avanzata dai pm.

ANSA

John Elkann

Gli avvocati di Elkann hanno già annunciato che depositeranno “ricorso per Cassazione eccependone l’abnormità”.

I legali hanno poi proseguito affermando che le accuse mosse ad Elkann sono “prive di qualsiasi fondamento”. Hanno inoltre sottolineato che “la scelta di John Elkann di aderire a un accordo non implica alcuna ammissione di responsabilità ed è stata infatti ispirata solo dalla volontà di chiudere rapidamente una vicenda personale molto dolorosa”.

Rinviata al 2026 la decisione sulla messa in prova

Il procedimento giudiziario a carico di John Elkann è stato posticipato al prossimo anno. La gip di Torino Giovanna De Maria ha infatti fissato all’11 febbraio 2026 l’udienza in cui si deciderà sulla sua richiesta di messa alla prova.

Il percorso, se approvato, vedrebbe Elkann impegnato per undici mesi in attività di tutoraggio e consulenza per le scuole salesiane. Per cercare di ottenere la messa alla prova, lo scorso settembre Elkann ha già regolarizzato la sua posizione con l’Agenzia delle Entrate, pagando 183 milioni di euro.

Inchiesta per l’eredità di nonna Marella Caracciolo: salvi Lapo e Ginevra

Diversa, invece, la decisione per i fratelli di John Elkann, Lapo e Ginevra.

Come riporta ancora l’ANSA, infatti, il procedimento nei loro confronti è stato completamente archiviato.

I pm di Torino avevano richiesto l’archiviazione, ora concessa, anche per il notaio svizzero Urs Robert von Gruenigen.