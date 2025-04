John Elkann da Donald Trump, missione alla Casa Bianca prima dei dazi sulle auto: cosa rischia Stellantis

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il presidente di Stellantis John Elkann ha incontrato Donald Trump alla Casa Bianca prima del via ai dazi sulle auto, previsto in questa settimana. Le case automobilistiche statunitensi temono effetti catastrofici sul settore e vogliono provare a convincere il presidente degli Stati Uniti d’America a rivedere i termini delle imposte, almeno per quanto riguarda alcune componenti dei veicoli.

Perché John Elkann ha incontrato Donald Trump

L’incontro tra John Elkann e Donald Trump alla Casa Bianca è andato in scena nella giornata di lunedì 31 marzo. Il presidente di Stellantis era presente in qualità di responsabile di uno dei principali produttori di auto negli Usa.

Il vertice si è reso necessario per proseguire il dialogo con il presidente statunitense e la sua amministrazione in questo momento cruciale per il futuro dell’industria automobilistica del Paese.

Le case automobilistiche Usa stanno tentando di compiere un ultimo tentativo per convincere Trump sui dazi che dovrebbero entrare in vigore questa settimana. Secondo i produttori di auto, le imposte sulle migliaia di componenti per le quali le case automobilistiche si riforniscono all’estero potrebbero avere effetti catastrofici sul settore.

Come riferito da Business-Standard, che cita fonti anonime a conoscenza della questione, Ford Motor Co., General Motors Co. e la società madre di Chrysler Stellantis NV starebbero facendo pressioni sull’amministrazione Usa affinché alcune componenti di auto low cost siano escluse dai dazi.

La posizione di Donald Trump sui dazi per le auto

Nella giornata di lunedì 31 marzo, Donald Trump si è rifiutato di dire se l’amministrazione Usa stia considerando o meno di esentare alcune parti di automobili dai dazi.

Il presidente degli Stati Uniti d’America, nella stessa occasione, ha però sottolineato di aver già dato “una tregua” alle case automobilistiche, rinviando il via alle tariffe di un mese.

La rivelazione sull’incontro tra Donald Trump e John Elkann

Come rivelato da un portavoce di Stellantis e riportato da ANSA, nel corso dell’incontro tra John Elkann e Donald Trump il presidente Usa ha dichiarato di voler ripristinare standard meno rigidi sulle emissioni delle automobili.