John Elkann verso i lavori socialmente utili nel caso dell'eredità della nonna Marella Agnelli

La Procura di Torino ha accolto la richiesta di John Elkann di messa alla prova per il caso dell’eredità della nonna Marella Agnelli: un anno di servizi sociali che, se approvato dal Gip e con esito positivo, porterà all’estinzione dei reati. Archiviazione per Lapo e Ginevra. Restano aperti i contrasti legali con Margherita Agnelli sul nodo della residenza della madre.

Eredità Agnelli: la posizione di John Elkann

La Procura di Torino ha accolto la richiesta di John Elkann di accedere alla messa alla prova nell’ambito delle indagini sull’eredità della nonna Marella Agnelli, vedova di Gianni Agnelli, scomparsa nel 2019.

Ora la decisione passa al Gip: in caso di esito positivo, il procedimento si concluderà con l’estinzione di tutti i reati contestati al presidente di Stellantis e Ferrari. La richiesta prevede un anno di servizi sociali, strumento che consente la sospensione del processo e, in caso di buon esito, l’estinzione dei reati.

ANSA John Elkann e Allegra Agnelli nel 2019 al termine della messa in ricordo di Marella Caracciolo di Castagneto, moglie dell’Avvocato Gianni Agnelli

La Procura ha nel frattempo chiesto l’archiviazione parziale per Elkann in relazione al reato di dichiarazione infedele, limitatamente a due annualità. Contestualmente, è stata depositata la richiesta di archiviazione integrale per i fratelli Lapo e Ginevra, oltre che per Urs Robert Von Grunigen, notaio di Marella Caracciolo.

L’accordo economico e i versamenti al fisco

I pareri favorevoli della Procura arrivano a seguito del versamento complessivo di circa 183 milioni di euro all’Agenzia delle Entrate da parte degli indagati, cifra che ha estinto il debito tributario, comprensivo di sanzioni e interessi. Una definizione che ha consentito di ridurre il quadro penale e di avviare la chiusura della vicenda anche sul fronte giudiziario.

Ma se i legali di John Elkann, guidati dall’avvocato Paolo Siniscalchi, sottolineano che la messa alla prova non rappresenta alcuna ammissione di responsabilità ma una via per concludere “con celerità e definitivamente una vicenda dolorosa”, di diverso avviso sono i rappresentanti di Margherita Agnelli, figlia dell’Avvocato e madre di John.

L’avvocato Dario Trevisan sostiene infatti che la scelta di Elkann costituisca una “inequivocabile ammissione di responsabilità” e una conferma dell’esistenza di un piano fraudolento ai danni della sua assistita.

Il nodo della residenza di Marella Agnelli

Resta aperto anche il tema della residenza effettiva di Marella Caracciolo. Per i legali di Margherita Agnelli, la vedova dell’Avvocato aveva domicilio in Italia e l’eredità dovrebbe dunque essere regolata dalla normativa nazionale.

Una tesi respinta dalla difesa dei fratelli Elkann, che ribadisce come Marella fosse residente all’estero dagli anni Settanta, con una scelta mai mutata negli ultimi anni nonostante l’aggravarsi delle condizioni di salute.

Il procedimento resta quindi in attesa della decisione del Gip, che dovrà pronunciarsi sulla richiesta di messa alla prova avanzata da John Elkann, ultimo tassello di una vicenda giudiziaria che intreccia eredità, questioni fiscali e tensioni familiari.