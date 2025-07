John Goodman ha perso 90 chili con la dieta, l'attore aveva confessato di non volersi guardare allo specchio

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

L’attore John Goodman è tornato ad apparire in pubblico alla prima del film dei Puffi a Los Angeles. Le foto mostrano il risultato della dieta di Goodman. L’attore ha perso 90 chili rispetto a quando ha cominciato il suo percorso e, in un’intervista, ha rivelato di essere arrivato a non volersi guardare più allo specchio.

Il ritorno di John Goodman

L’attore John Goodman, famoso per i suoi ruoli fisici e spesso presente nei film dei fratelli Coen, è tornato ad apparire in pubblico alla prima del film dei Puffi, a Los Angeles.

Da diversi anni Goodman soffre di numerosi problemi di salute. Nel 2007 era stato ricoverato in clinica a causa di problemi con l’alcool e spesso la sua mole era stata causa di malanni fisici.

IPA John Goodman (sulla sinistra), alla prima del film dei Puffi

Le foto scattate a Los Angeles però lo mostrano molto in forma, nonostante i suoi 73 anni, con circa 90 chili in meno dei 180 che era arrivato a pesare nei periodi più complicati della sua vita recente.

La dieta dell’attore

Goodman ha rivelato quale sia stato il percorso che lo ha portato a dimagrire in maniera così evidente. Il primo passo sarebbe stato proprio rinunciare all’alcol, che gli aveva già dato problemi in passato.

In seguito ha iniziato a fare maggiore attività fisica e a controllare meglio le misure delle porzioni dei suoi pasti. Un processo che è durato anni, ma che gli ha permesso di perdere circa 90 chili.

Il suo ritorno al cinema non è però davanti a una telecamera. Sarà infatti la voce del Grande Puffo nel nuovo film dei personaggi iconici del fumetto franco-belga.

L’intervista e le rivelazioni

A rivelare il percorso di dimagrimento è stato lo stesso Goodman, in una lunga intervista rilasciata al magazine People, nella quale racconta gli ultimi anni della sua vita e le difficoltà affrontate.

L’attore ha raccontato di essere arrivato a pesare oltre 180 chili prima di cominciare la dieta, e di essersi solo allora reso conto di dover prestare maggiore attenzione alla propria salute: “Non volevo più guardarmi allo specchio e non era una bella cosa” ha detto nell’intervista Goodman.