John Mulaney e la battuta sulla morte di Gene Hackman e Betsy Arakawa, comico nella bufera dopo lo show

Bufera sul comico John Mulaney che,durante l’ultima puntata del suo talk show su Netflix, ha fatto una battuta sull’indagine riguardante la morte di Gene Hackman e di sua moglie, Betsy Arakawa, avvenute a febbraio.

La battuta di John Mulaney su Gene Hackman

Nella puntata di mercoledì del suo programma Everybody’s Live with John Mulaney, il comico ha utilizzato una parte del suo monologo d’apertura per ironizzare sull’indagine approfondita della polizia di Santa Fe.

A febbraio Gene Hackman, 95 anni, e Betsy Arakawa, 65 anni, sono stati trovati morti nella loro casa.

John Mulaney

“Gli scienziati ora dicono: Crediamo che i dinosauri siano stati estinti 66 milioni di anni fa da un asteroide”, ha scherzato Mulaney aggiungendo: “Fermatevi. Non lo sapete. Non sappiamo nemmeno come siano morti Gene Hackman e sua moglie, e li abbiamo trovati interi, completamente vestiti, una settimana dopo l’accaduto”.

“E quella polizia di Santa Fe? – ha continuato Mulaney – Ehm, buongiorno. Conferenza stampa n. 470. Ora crediamo che un topo abbia morso la signora Hackman, trasformandole le mani in mani da mummia. Ma andiamo piano. Non sapete cosa è successo”.

La battuta del doppiatore di Big Mouth arriva poco più di un mese dopo l’ultima conferenza di polizia sulla scomparsa di Hackman e Arakawa.

Le critiche alla battuta di Mulaney

Come riporta The Independent, l’ironia di Mulaney sull’indagine è stata ritenuta “disgustosa” da parte di diversi spettatori.

Altri, invece, sono intervenuti in difesa di Mulaney, ritenendo quella battuta la “migliore della puntata“. “Solo John poteva permettersi una battuta su Gene Hackman così presto”, ha detto una persona su Reddit.

Cosa è successo a Gene Hackman e Betsy Arakawa

Il 26 febbraio Gene Hackman e sua moglie Betsy Arakawa, insieme a uno dei loro cani, sono stati trovati morti nella loro casa di Santa Fe. A giudicare dallo stato dei cadaveri, è stato ipotizzato che possano essere morti più di una settimana prima del ritrovamento.

La figlia di Hackman inizialmente aveva sospettato che la causa potesse essere stata un avvelenamento da monossido di carbonio, ma dopo settimane di indagini, si è stabilito che entrambi sono morti per cause naturali.

La morte di Arakawa è stata attribuita alla sindrome polmonare da hantavirus, una malattia spesso trasmessa dai roditori che colpisce i polmoni e può causare gravi malattie e morte. La star di French Connection è morta circa una settimana dopo la moglie per una malattia cardiaca, a cui ha contribuito anche il morbo di Alzheimer.