Jonathan Insalaco scomparso da Porto Empedocle vicino ad Agrigento, come era vestito il 15enne

Scomparso a Porto Empedocle in provincia di Agrigento il 15enne Jonathan Insalaco. A presentare la denuncia i familiari del giovane di cui non si hanno più notizie dalla serata del 13 luglio. Prima che fossero perse le sue tracce, il ragazzo siciliano era vestito con una maglia bianca e dei pantaloncini chiari. A preoccupare maggiormente i genitori il dettaglio del cellulare spento di Jonathan che impedisce loro di contattarlo.

L’ultimo avvistamento

L’allarme è scattato ieri sera quando il ragazzo non è rientrato a casa.

L’ultimo avvistamento, secondo quanto emergerebbe dalle prime indagini, sarebbe stato nella notte tra il 13 e il 14 luglio quando Jonathan Insalaco è stato visto in compagnia di una coetanea a Porto Empedocle.

Carabinieri e Polizia hanno repentinamente attivato il piano di ricerche controllando tutti i luoghi frequentati abitualmente dal 15enne.

Inoltre risultano negative le ricerche di Jonathan Insalaco negli ospedali della provincia di Agrigento in cui non sarebbe stato ricoverato e non avrebbe ricevuto cure al pronto soccorso.

Successivamente le indagini per trovare il 15enne di Porto Empedocle sono state allargate lungo l’intero territorio agrigentino.

In contemporanea gli inquirenti avrebbero già ascoltato parenti ed amici per capire se ci fossero motivi per un suo allontanamento volontario e se ci fosse qualcuno che lo avrebbe aiutato.

Come era vestito Jonathan Insalaco prima della scomparsa

Nei vari appelli pubblicati dai familiari che stanno facendo il giro dei social diventando sempre più virali si sottolineano dettagli importanti per riuscire ad identificare Jonathan Insalaco e favorire segnalazioni sul ragazzo che potrebbe essere utili per il suo ritrovamento.

L’ultima volta che è stato avvistato indossava una maglietta bianca e dei pantaloncini chiari.

Il 15enne scomparso a Porto Empedocle ha gli occhi e i capelli castani.

L’appello dei genitori

Jonathan Insalaco, scomparso a Porto Empedocle, continua ad avere il cellulare spento risultando irreperibile ad ogni chiamata.

Sui social i familiari hanno lanciato più appelli nella speranza che il ragazzo possa presto tornare a casa: “Abbiamo bisogno del vostro aiuto!!! È scomparso da ieri sera questo ragazzo….chiunque l’abbia visto o abbia informazioni, per favore ci contatti!! Si chiama Jonathan. Per favore jo jo torna a casa”.