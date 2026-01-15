Jonathan Rivolta pugnala Adamo Massa a Lonate Pozzolo, per pm è legittima difesa: familiari del ladro furiosi

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Adamo Massa è morto in ospedale dopo essere stato colpito con un coltello al petto. L’uomo, insieme ad altri complici, aveva fatto irruzione nella casa di Jonathan Rivolta a Lonate Pozzolo per compiere una rapina. Il proprietario dell’abitazione avrebbe agito per legittima difesa, secondo la Procura. Nel frattempo è esplosa la polemica non solo all’interno della politica, ma anche all’ospedale di Magenta, coi familiari del ladro deceduto che hanno scatenato il caos.

La rapina in casa a Lonate Pozzolo

Verso le 11 di mercoledì 14 gennaio, un’Audi con targa clonata e a bordo tre persone si ferma in via Montello, frazione di Sant’Antonino, nel piccolo centro a due passi dall’aeroporto.

Adamo Massa e un complice bussano più volte alla porta della villetta in cui vive Jonathan Maria Rivolta, forse per avere conferma che nell’abitazione non ci sia nessuno. Il terzo complice resta in auto, al volante, pronto a fuggire.

Scavalcando il cancello, i due rapinatori entrano nel giardino della casa e superano una finestra con le inferriate. Poi spaccano il vetro della porta finestra della cucina.

Il rumore fa insospettire il proprietario della villetta, Jonathan, che in quel momento è in camera al piano di sopra. Il 33enne afferra un coltello e scende a controllare.

Trovatosi davanti ai rapinatori, uno dei due, Adamo, si si sarebbe fiondato addosso. “Ho alzato istintivamente la mano in cui avevo il coltello“, ha raccontato Rivolta.

L’uomo ha spiegato agli inquirenti che l’arma fa parte “di un kit di sopravvivenza che uso durante le mie escursioni per il trekking”.

La corsa in ospedale e la morte del rapinatore

Rivolta, durante la colluttazione, ferisce a morte il rapinatore nella cucina della villetta. Nella lotta, anche Jonathan viene colpito al volto più volte e sbatte la testa contro lo stipite di una porta.

Nel frattempo, i rapinatori si danno alla fuga e una vicina di casa, insospettita dai rumori, chiama le forze dell’ordine.

Quando i carabinieri della compagnia di Busto Arsizio e del Nucleo investigativo di Varese arrivano nella casa di Lonate Pozzolo, trovano Jonathan a terra, repertano alcune gocce del suo sangue sul pavimento e poi, anche quelle di Massa.

Intanto l’auto con i rapinatori sfreccia verso la Milano-Torino, ma prima d’imboccare l’autostrada, lascia Adamo Massa all’ingresso del Pronto soccorso dell’ospedale di Magenta. Le sue condizioni sono disperate. Muore poco dopo a causa di una ferita al pettorale sinistro e una più piccola poco sotto il primo squarcio.

L’ipotesi della legittima difesa

Il magistrato ha già disposto l’autopsia sul corpo del 37enne e gli investigatori stanno cercando di rintracciare i due complici, partendo dalle immagini di videosorveglianza lungo tutto il tragitto percorso dall’Audi, dalle telecamere posizionate vicino alla casa, a quelle dell’ospedale, fino ai varchi autostradali.

I primi riscontri degli inquirenti, citati da ANSA, confermerebbeo l’ipotesi che Jonathan Rivolta abbia agito per legittima difesa.

Al momento non risulterebbe indagato, anche perché gli accertamenti dei carabinieri di Busto Arsizio e Varese confermerebbero le dichiarazioni già rilasciate dal 33enne alla Procura.

Si attende ovviamente l’esito dell’autopsia.

L’ira dei familiari del rapinatore

Adamo Massa, la vittima, è un nomade, italiano e residente in un campo nel Torinese.

Venuti a conoscenza della morte di Massa, un centinaio di parenti e conoscenti sono andati all’ospedale di Magenta: ci sono stati momenti di caos e di paura, il gruppo ha divelto la porta dell’ingresso pedonale del Pronto soccorso, cercando di raggiungere il posto in cui era il cadavere.

Medici e infermieri hanno avvertito i carabinieri di Magenta e Abbiategrasso che sono giunti in forze, almeno con otto pattuglie, riportando la calma, tanto che il gruppo si è disperso nei dintorni e il Pronto soccorso è potuto tornare agibile.

Lo zio di Jonathan

Jonathan Rivolta sarebbe ancora sotto shock per quanto è accaduto.

Gaetano Lupìa, zio di Rivolta ha detto che ha fatto ritorno a casa dopo le cure ricevute all’ospedale di Gallarate e che “è stato aggredito mentre dormiva”.

“Aveva un coltello e l’ha usato per difendersi. Cos’altro avrebbe dovuto fare?”, ha aggiunto ribadendo ai giornalisti che la loro presenza fuori dalla casa di Lonate Pozzolo in questo momento non è gradita.

L’intervento della sindaca di Lonate Pozzolo

Sulla vicenda, Elena Carraro, sindaca di Lonate Pozzolo ha sottolineato che “c’è un problema di sicurezza” e che “ervono più forze dell’ordine sul territorio”.

“Si è verificato a Sant’Antonino, la mia frazione, e la cosa mi rattrista ancora di più – ha aggiunto Carraro – sembrerebbe legittima difesa”.

Il post di Matteo Salvini e la polemica politica

Il ministro Matteo Salvini, in un post sui social, riportando la notizia della rapina finita male a Lonate Pozzolo, ha espresso vicinanza al proprietario di casa che si è difeso.

“Solidarietà a chi è stato aggredito in casa sua e si è difeso!”, ha scritto il vicepremier.

Sulla stessa linea c’è anche Fratelli d’Italia. “Esprimo la mia totale vicinanza e solidarietà” al padrone di casa, ha commentato il deputato di FdI, Riccardo De Corato, “lui si è solamente difeso da un tentativo di furto e aggressione all’interno della propria abitazione”.

Cos’è la legittima difesa

La legittima difesa è prevista dall’articolo 52 del Codice Penale e permette, in presenza di alcuni requisiti, di commettere delle azioni che normalmente sarebbero illegali ovvero antigiuridiche se il fine ultimo è la difesa.

In pratica vengono ritenute lecite azioni in contrasto con l’ordinamento giuridico, ma sono se realizzate per difendere un diritto proprio o altrui oppure i beni propri o altrui.

La difesa è legittima solo ed esclusivamente quando ricorrono precisi requisiti e vengono rispettati determinati limiti, per questo motivo le autorità verificheranno se nel caso di Lonate Pozzolo possa essere accertata questo tipo di tutela.