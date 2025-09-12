Jorge Lorenzo e la truffa della ruota panoramica a Vieste, denuncia dell'ex MotoGP: "Mi devono 200mila euro"

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Un investimento nato con entusiasmo si è trasformato in un incubo giudiziario ed economico per Jorge Lorenzo, ex campione del mondo di MotoGP. L’ex pilota spagnolo ha raccontato la sua vicenda il 12 settembre a Dentro la notizia, programma di Canale 5 condotto da Gianluigi Nuzzi, denunciando pubblicamente di essere stato vittima di una vera e propria truffa legata a una ruota panoramica installata a Vieste, in Puglia.

Jorge Lorenzo e la truffa della ruota panoramica a Vieste

Secondo quanto dichiarato da Lorenzo, che ha scritto pagine memorabili nel motociclismo vincendo cinque titoli mondiali (tre in MotoGP e due in 250cc), l’attrazione turistica gli era costata 1,4 milioni di euro, somma investita attraverso una società costituita ad hoc.

L’ex motociclista aveva poi deciso di affittare la ruota panoramica a una società terza, firmando un contratto di locazione quadriennale che prevedeva il pagamento di un canone mensile.

IPA

Jorge Lorenzo

Le cose, però, non sarebbero andate come previsto: “Purtroppo mi sono fidato di una persona sbagliata a livello di investimenti, lo ritenevo un amico”, ha raccontato l’ex campione.

La denuncia

Il patto prevedeva un versamento regolare per tutta la durata del contratto, ma – spiega Lorenzo – i pagamenti sono arrivati “tardi e male”, con ritardi sempre più consistenti.

L’ultimo canone incassato risale a settembre 2024. Da allora, silenzio. L’ammontare del debito ha superato i 200mila euro, una cifra importante che ha spinto l’ex pilota ad agire per vie legali: “A settembre 2024 lo abbiamo denunciato, sia penalmente sia civilmente”.

Secondo Lorenzo, l’intenzione della controparte sarebbe quella di “allungare questa situazione il più a lungo possibile senza pagarmi”, con un danno che non riguarda soltanto il mancato introito economico, ma anche la progressiva svalutazione dell’attrazione: “Più passa il tempo e più il valore della ruota cala, ogni giorno che passa”.

Perdita economica e beffa mediatica

Alla perdita economica si somma anche una beffa mediatica.

Il campione ha spiegato che la società continua a utilizzare il suo nome a fini promozionali: “Nell’Instagram ufficiale della sua azienda continua a menzionare il mio nome e a scrivere che il testimonial è Jorge Lorenzo”.

Una pratica che Lorenzo definisce “surreale”, al punto da lanciare un appello ai suoi sostenitori: “Quella è la ruota di Jorge Lorenzo ma non andateci“.

La denuncia della truffa dell’ex campione ha trovato spazio in televisione e sui social, dove i suoi fan hanno espresso solidarietà.