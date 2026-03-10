Jose Hernandez paparazzato con Chiara Ferragni, chi è il manager colombiano tra pneumatici e mondo food

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

La nuova frequentazione di Chiara Ferragni sarebbe un manager colombiano, Jose Hernandez, molto riservato e con una presenza social quasi nulla. Nono si hanno notizie certe nemmeno sulla sua età. Si sa soltanto che ha lavorato per meno di due anni in Pirelli, a Milano, per poi passare per un periodo più lungo a Prometeon e infine alla Yokohama, sempre nel settore degli pneumatici. Avrebbe però anche alcune attività nel settore food.

Chi è Jose Hernandez

Le poche informazioni che si hanno su Hernandez provengono tutte dalla sua carriera lavorativa. Avrebbe iniziato l’università nel 2010 in Colombia, a Barranquilla. Quindi potrebbe avere attorno a 33 anni.

Ha poi svolto un master al Politecnico di Milano in Management Engineering, per poi continuare a vivere e a lavorare nel capoluogo lombardo, come manager nel settore degli pneumatici.

Dopo gli inizi in Pirelli, è stato per sette anni in Prometeon Tyre Group, per poi passare, soltanto nel luglio scorso, alla Yokohama TWS, un’altra società di pneumatici.

La riservatezza di Hernandez e i follower di Ferragni

Hernandez è una persona estremamente riservata, che prima che la sua supposta relazione con Chiara Ferragni fosse scoperta dalla rivista Chi, non aveva praticamente un’immagine pubblica.

Indicativo il fatto che, poco prima che la notizia uscisse sulle pagine della rivista, il manager abbia fatto sparire anche la sua foto dal suo profilo LinkedIn.

Chiuso invece il suo profilo Instagram, da circa 2.000 follower. Ordini di grandezza differenti rispetto a quello di Ferragni, che ne conta quasi 28 milioni.

Gli interessi oltre al lavoro

Secondo quanto raccolto dalle poche informazioni presenti sul suo profilo Instagram, Hernandez avrebbe anche una partecipazione in un’attività nel settore food.

Nella descrizione del suo profilo, ormai chiuso, era infatti taggato un altro profilo, all’handle @papiskitchen11. Sul profilo si trovano due post, entrambi in condivisione con il ristorante milanese Casazul.

La relazione di Hernandez con Ferragni andrebbe avanti da alcuni mesi. Secondo Chi, sarebbe stato proprio il legame tra i due la causa del viaggio in Colombia dell’influencer, effettuato a fine dicembre insieme ad amici, alla sorella e al cognato.