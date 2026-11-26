Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Lo scorso anno il portiere dell’Inter, Joseph Martinez, è stato coinvolto in un incidente. Si trovava alla guida di un SUV elettrico quando ha investito un uomo di 81 anni, Paolo Saibene. L’anziano, che si muoveva su una carrozzina elettrica, purtroppo è deceduto. Martinez, tramite il suo legale, ha chiesto un patteggiamento a un anno, con la sospensione condizionale della pena e il risarcimento del danno.

Richiesta di patteggiamento per Martinez

Prosegue la vicenda che ha visto coinvolto il portiere dell’Inter Joseph Martinez, che ora va verso un patteggiamento.

La Procura di Como ha chiesto il giudizio del calciatore, mentre Martinez, tramite il suo legale, ha chiesto il patteggiamento a un anno con la sospensione condizionale della pena. Previsto anche il risarcimento del danno nella proposta.

Sul patteggiamento ci sarebbe il consenso della Procura. La prossima tappa è la comunicazione della data d’udienza per la sentenza di applicazione della pena, che il giudice deciderà se ratificare.

L’incidente con il SUV

Lo scorso 28 ottobre 2025 un uomo di 81 anni, su una carrozzina elettrica, è stato investito dal secondo portiere dell’Inter Joseph Martinez. L’incidente è avvenuto a Fenegrò, nel Comasco, vicino al centro di allenamento dei nerazzurri di Appiano Gentile.

Martinez era alla guida di un SUV elettrico e stava percorrendo la provinciale 32. Nello stesso momento, sulla pista ciclabile che costeggia la strada, l’ottantunenne era diretto a un campo a poca distanza dalla propria abitazione e come da abitudine si stava spostando con la sua carrozzina elettrica. Sarebbe stato il mezzo dell’anziano a sbandare all’improvviso e a invadere la carreggiata; proprio in quel momento sarebbe arrivata l’auto del calciatore che ha travolto la carrozzina, trascinandola per un tratto.

Il calciatore si è fermato e con altri automobilisti ha provato a soccorrere l’anziano. Il calciatore è stato raggiunto da compagni di squadra e dal medico dell’Inter che lo ha assistito dopo l’incidente, accompagnandolo all’ospedale di Saronno per i test finalizzati a escludere un’eventuale assunzione di alcol o stupefacenti.

L’indagine

Diversi i punti che ha toccato l’indagine per omicidio stradale, coordinata dal sostituto procuratore Giulia Ometto. Sul corpo dell’ottantunenne è stata eseguita l’autopsia per verificare se l’uomo abbia avuto un malore prima dell’incidente, così da spiegare quella sbandata della carrozzina testimoniata da altri presenti in strada.

Uno dei nodi è la velocità dell’auto, sulla quale al momento però non ci sono ipotesi. Infatti il tratto di strada non è provvisto di telecamere. Secondo il calciatore, una volta che l’ottantunenne ha invaso la corsia non è riuscito a evitarlo. Sull’asfalto non sono stati trovati segni di frenata e quindi lo scontro sarebbe stato molto forte.