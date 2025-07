Joshua Brown arrestato in Australia con l'accusa di pedofilia, avrebbe molestato bambini negli asili nido

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Lo scorso maggio il 26enne Joshua Brown è stato arrestato in Australia con oltre 70 capi di accusa, tra i quali quello di pedofilia. Le accuse riguardano otto vittime che frequentavano un asilo nido, ma l’uomo ha lavorato in una ventina di istituti, motivo per il quale le autorità stanno effettuando test medici su migliaia di bambini.

Pedofilia, Joshua Brown arrestato in Australia

A maggio un uomo australiano di 26 anni, Joshua Brown, residente a Point Cook, è stato arrestato con l’accusa di pedofilia, ma su di lui pendono oltre 70 capi di accusa.

L’uomo è stato fermato quando le indagini della Polizia hanno portato al sospetto che abbia abusato di otto bambini, di età compresa tra i cinque mesi e i due anni, da aprile 2022 a gennaio 2023.

X @nogulagsagain Joshua Brown, l’uomo arrestato in Australia con oltre 70 capi di accusa, tra i quali quello di pedofilia

Gli investigatori della Squadra Crimini Sessuali stanno però ancora indagando sulla presunta serie di presunte aggressioni sessuali avvenute in diversi asili nido dell’area metropolitana di Melbourne.

Le accuse al 26enne

L’uomo dovrà comparire davanti al Tribunale dei Magistrati di Melbourne il prossimo 15 settembre. Le indagini si sono intensificate dopo il suo arresto, con la Squadra Crimini Sessuali che si è da subito messa in contatto con le famiglie delle presunte otto vittime ad oggi identificate.

Il lavoro degli investigatori ha accertato che l’uomo ha lavorato in oltre 20 asili nido tra gennaio 2017 e maggio 2025, portando il governo dello Stato di Victoria ad aprire una pagina web con l’elenco completo e aggiornato degli asili coinvolti, comprensivo del periodo in cui l’uomo è stato impiegato in ciascuna struttura.

Le autorità si stanno mettendo in contatto con le famiglie che hanno avuto figli iscritti negli asili coinvolti durante il periodo di impiego dell’uomo, ma al momento si ritiene che tutte le presunte violenze siano avvenute nello Stato di Victoria.

I test medici sui bambini

Le autorità australiane non hanno reso noto il risultato dei test sulle malattie sessualmente trasmissibili effettuati sul 26enne, affermando però che il rischio potenziale di esposizione a tali patologie è “considerato basso”.

Nel periodo trascorso dall’arresto, a titolo precauzionale, era stato chiesto a circa 1.200 bambini di sottoporsi ai test, ma le autorità hanno raccomandato ad altri 800 bambini circa di effettuare i test per rilevare la presenza di eventuali malattie sessualmente trasmissibili.

L’uomo era regolarmente impiegato come assistente all’infanzia, ma l’Australian Broadcasting Corporation ha affermato che il signor Brown era riuscito a mantenere il suo certificato di lavoro pur essendo stato segnalato alle autorità due anni prima per il suo comportamento presso l’asilo nido dove avrebbe abusato degli otto bambini. Le segnalazioni non erano però correlate a molestie sessuali.