Jovanotti, il nuovo messaggio sulla Global Sumud Flotilla dopo la bufera per le sue parole su Gaza

Jovanotti sostiene la Global Sumud Flotilla e ne parla come un’iniziativa grandiosa, ma anche come una “speranza disperata”. Si rivolge poi ai governi italiano ed europei affinché facciano di più per mettere fine a quello che sta accadendo. Proprio come in passato, però, l’artista non parla chiaramente degli orrori e le sue parole suonano ancora una volta come parziali e non di grande impatto.

Jovanotti parla della Global Sumud Flotilla

Gli è stato chiesto cosa ne pensasse dell’iniziativa della Global Sumud Flotilla e l’artista l’ha definita “grandiosa”, ma anche rischiosa. Sono in molti, prosegue Jovanotti, a riporre grandi speranze nella possibilità che questa flottiglia di tante barche che stanno partendo ottenga un risultato.

“È il risultato che tutti ci auguriamo”, prosegue. Ovvero, dice, il cessate il fuoco e una tregua che “apra una possibilità di futura convivenza pacifica in quella terra”.

ANSA La Global Sumud Flotilla

A dire il vero, aggiunge, “non ho molte speranze. La mia è una speranza disperata”. Da qui la richiesta alla politica di fare tutto il possibile, perché l’azione della flottiglia attira l’attenzione, ma non è la soluzione. Sono atti, pone l’accento sulla protezione dell’iniziativa e “poi per fare il più possibile per questa cosa che sta accadendo sotto i nostri occhi e che ci fa sentire così male”.

Lo stesso tono del concerto

Le parole di Jovanotti esprimono solidarietà all’iniziativa, ma appaiono sullo stesso tono di quelle già espresse durante il concerto ai piedi delle Alpi Giulie. In quell’occasione, di fronte a 5,000 spettatori, parlò del cosiddetto “conflitto a Gaza”.

Disse che per entrambe le parti non è una questione di tifoseria e che lui si diceva “tifoso solamente per sostenere la pace, la tregua”. Aveva poi aggiunto che non aveva altro di intelligente da dire su quello che stava accadendo e “siccome non ho niente di intelligente da dire, non dico niente. Prego, spero e mi auguro che questa follia ci insegni qualcosa”.

Parole che non sono piaciute a moltissimi perché apparivano troppo leggere per il contesto di crisi umanitaria in corso. Selvaggia Lucarelli espresse profondo disappunto per le parole dell’artista: “Si sta consumando un genocidio. Non si può essere pavidi. E no, non è da entrambe le parti”.

La strada della Global Sumud Flotilla

La Global Sumud Flotilla è ripartita in seguito al blocco temporaneo, dato dal maltempo che aveva messo a rischio la spedizione. Chi è partito lo ha fatto sapendo di andare incontro a possibili minacce. Il minimo rispetto a quanto potrebbe effettivamente accadere, ma dopo le dichiarazioni del ministro della sicurezza nazionale israeliano Ben Gvir, che ha definito gli attivisti come terroristi, la flottiglia non si è fermata.

Dalle 50.000 persone incontratesi a Genova per la partenza, emerge una consapevolezza: molte persone tengono alla questione palestinese e i portuali sono pronti a bloccare tutto se la spedizione venisse toccata. Certo, non mancano neanche le critiche da parte degli attivisti palestinesi che si sentono esclusi, messi in secondo piano ancora una volta rispetto alla salvezza degli occidentali in viaggio verso Gaza.