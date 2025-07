Jovanotti ricorda l'incidente in Repubblica Dominicana due anni dopo: "Mi fa ancora male, ho un dolore fisso"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

A due anni di distanza dall’incidente in bicicletta avvenuto in Repubblica Domenicana, che lo ha costretto a diverse operazioni e a una lunga riabilitazione, Jovanotti ha ricordato l’accaduto con un lungo post pubblicato sui propri profili social, e ha promesso che tenterà di raggiungere il luogo del suo prossimo concerto pedalando per 770 km.

L’incidente in bicicletta di Jovanotti

Il 15 luglio del 2023, mentre si trovava in vacanza in Repubblica Domenicana, Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, fece un incidente in bicicletta che mise a repentaglio la sua vita.

È stato lo stesso cantante a ricordare quanto accaduto con un lungo post pubblicato sulla sua pagina Facebook, spiegando che “siccome o che ombrellone e lettino non fanno per me mi ero portato la bici, una gravel, così da esplorare un po’ l’isola fuori dai compound per villeggianti”.

Gianni Morandi in visita a Jovanotti durante le sessioni di fisioterapia che hanno seguito l'incidente

Jovanotti ha ricordato che già il giorno dopo il suo arrivo sull’isola di Hispaniola aveva percorso una cinquantina di chilometri in bicicletta, decidendo di ripetere l’esperienza il giorno dopo. Quando però qualcosa non andò per il verso giusto.

Il ricordo in un post

“Quella seconda mattina avevo pensato di attraversarla tutta (l’isola, ndr) fino alla costa al di là della dorsale che taglia in due l’isola – ha raccontato il cantante – Ho riempito le borracce, preso documenti e qualche soldo per comprare eventuale frutta lungo la strada e sono uscito nel buio per godermi la freschezza dell’alba”.

Jovanotti ricorda di aver pedalato per “un centinaio di km, mi ero già perso due volte perché la mappa sul cellulare continuava a sbagliare strada”. L’intento del cantante era quello di raggiungere una spiaggia, ma durante il tragitto, forse per una distrazione, non vide “il dissuasore di velocità che un fruttarolo o chi per lui aveva steso davanti al suo negozietto per far rallentare le macchine”.

Preso in pieno, Jovanotti è volato a terra “facendomi molto male”. E sebbene l’apparente tranquillità iniziale, dopo non molto “ha iniziato a farmi malissimo, ho visto che il piede era al contrario e la clavicola mi bucava la pelle della spalla”.

Il prossimo concerto di Jovanotti

Nel periodo successivo, fatte di cure continue, la situazione era sembrata precipitare quando un batterio gli era entrato nel femore. Ma alla fine tutto si è risolto per il meglio, e oggi che il dolore è stato superato resta comunque il ricordo dell’esperienza.

Oggi Jovanotti si prepara all’unico concerto della sua estate, un “concerto speciale perché parteciperà solo gente arrivata lì in bicicletta, e saremmo 5000 bici. Mi ero riproposto, quando un anno fa è nata l’idea di questo concerto speciale, di arrivare in bici anche io. Partendo da casa mia”.

Il post pubblicato da Jovanotti

“È quello che tenterò di fare, 770 km – ha poi concluso Jovanotti – in pratica uno per ogni giorno o di questi due anni appena trascorsi, e non vedo l’ora di salire su quel palco il pomeriggio del 26 luglio al No Borders Festival e dire ‘ora cominciamo’!”.