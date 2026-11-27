Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Il mondo del pallone piange la scomparsa di Juary Jorge dos Santos Filho, noto semplicemente come Juary. L’ex calciatore di Inter e Avellino è morto a 67 anni, a Poços de Caldas, nello Stato brasiliano di Minas Gerais. Lo ha riferito il Santos attraverso una nota. Da tempo l’ex giocatore lottava contro la depressione ed è deceduto a causa di complicazioni legate a un tumore alla colonna vertebrale e alla prostata.

Morto l’ex calciatore Juary: lottava contro la depressione e un tumore

Secondo quanto riporta “Globoesporte” Juary, che lavorava come autista per una piattaforma di trasporto privato, da tempo combatteva contro la depressione e un cancro. In particolare, si è spento a causa di un tumore che aveva aggredito la colonna vertebrale e la prostata.

La carriera da giocatore tra Brasile, Italia e Portogallo

Juary è stato molto amato in Brasile, in Italia e in Portogallo. Entrò nel settore giovanile del Santos a 14 anni. Con i colori bianconeri ha collezionato 229 presenze e 101 gol, vincendo il titolo paulista nel 1978.

Nella prima metà degli anni Ottanta sbarcò in Italia dove indossò le maglie di Avellino, Inter, Ascoli e Cremonese. Con l’Avellino giocò dal 1980 al 1982. In 34 presenze segnò 13 reti.

Venne poi acquistato dall’Inter disputando 21 incontri e realizzando 2 gol. Passò poi all’Ascoli e infine alla Cremonese, mettendo a segno 5 reti per il club marchigiano e 2 gol per quello lombardo.

Nel 1985 fu ingaggiato dal Porto con cui vinse la Coppa dei Campioni nel 1987. Suo il gol decisivo nella finale vinta per 2-1 sul Bayern Monaco. Dopo le esperienze europee, rientrò in patria giocando per Portuguesa, Santos, Moto Club 9 e Vitória-ES. Disputò anche due partite con la maglia della nazionale brasiliana.

La carriera da allenatore

Terminata la carriera da calciatore, intraprese quella da allenatore e tornò in Italia. Nel 2005-2006 guidò i Berretti dell’Avellino, nella stagione successiva quelli del Potenza. Nel 2007-2008 allenò i Berretti del Napoli prima di dedicarsi alle giovanili del Porto. Poi un altro ritorno in Italia, dove è stato allenatore del Banzi, dell’Aversa Normanna e del Sestri Levante. Quindi il rientro in Brasile. Ma non definitivo.

Nel 2020 Juary seguì a Milano, in zona Giambellino, la gestione di una scuola calcio affiliata al Santos e di un’altra a Borgo San Giovanni vicino a Lodi. Allo stesso tempo continuò il suo legame con la città di Avellino.

Nella città irpina è stato coordinatore tecnico della Santos Academy dell’ASD Bellizzi Irpino 2019, società di Seconda Categoria. Infine il rientro in patria, dove si è spento a 67 anni.