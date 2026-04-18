Juha Miettinen morto sul circuito di Nürburgring in Germania, incidente con 7 auto per il pilota finlandese

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Il pilota finlandese Juha Miettinen è morto dopo un incidente che ha coinvolto sette auto al Nürburgring durante le qualifiche NLS. La gara è stata sospesa e verrà osservato un minuto di silenzio. Dopo di lui era atteso il campione olandese Max Verstappen. Il circuito è tristemente noto per l’incidente che coinvolse Niki Lauda, miracolosamente sopravvissuto all’incendio della propria vettura.

Tragedia sul Nürburgring

Aveva 66 anni Juha Miettinen, pilota finlandese morto sabato 18 aprile. Secondo il comunicato ufficiale diffuso dagli organizzatori, l’incidente si è verificato nelle fasi iniziali della gara sul circuito di Nürburgring, costringendo immediatamente la direzione a sospendere la competizione per permettere l’intervento dei soccorsi.

“Durante la prima gara delle qualifiche ADAC 24h Nürburgring nelle battute iniziali si è verificato un grave incidente che ha coinvolto sette concorrenti” recita la nota.

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L’incidente di Juha Miettinen

Il pilota, alla guida di una BMW 325i numero 121, è stato trasportato d’urgenza al centro medico del circuito, dove i sanitari hanno tentato a lungo di rianimarlo. Juha Miettinen è morto dopo i vani tentativi dei paramedici.

Gli altri sei piloti coinvolti sono stati trasferiti negli ospedali della zona per accertamenti, ma fortunatamente nessuno di loro risulta in pericolo di vita.

A seguito della tragedia, gli organizzatori hanno deciso di non riprendere la gara prevista per il sabato sera. Il weekend della 24 Ore del Nürburgring proseguirà comunque con un minuto di silenzio osservato prima dello “start” della gara domenicale.

Sul circuito era presente anche Max Verstappen, iscritto alla competizione. Il campione olandese avrebbe dovuto salire in auto immediatamente dopo, mentre al momento dell’incidente al volante della Mercedes #3 si trovava Lucas Auer.

Un circuito leggendario e pericoloso

Il Nürburgring Nordschleife, spesso soprannominato “Inferno Verde”, è noto per la sua lunghezza (oltre 20 km), i cambi di quota e la complessità tecnica. Proprio queste caratteristiche lo rendono affascinante ma anche particolarmente insidioso.

La sua storia è segnata da diversi incidenti gravi, che ne hanno contribuito a costruire la reputazione. Uno degli episodi più noti è quello che coinvolse Niki Lauda durante il Gran Premio di Germania 1976. In quell’occasione, il pilota austriaco sopravvisse miracolosamente a un incendio devastante dopo un grave incidente.

Negli ultimi anni sono stati introdotti nel circuito importanti miglioramenti in termini di sicurezza, tra cui barriere più resistenti, controlli più severi e protocolli medici avanzati. Tuttavia, il rischio non può essere completamente eliminato.