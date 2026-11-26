Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Dalle discoteche degli anni Novanta alla radio, fino all’esordio in seconda serata su Rai 1 con il Premio Tenco. Julian Borghesan ha costruito la propria carriera attraverso incontri inattesi e una lunga gavetta, lavorando anche per sei anni al fianco di Caterina Caselli alla Sugar. Oggi, oltre a un podcast su RaiPlay Sound in cui indaga sui più celebri avvistamenti UFO in Italia, L’ombra della luce, è con Primo Palco su Rai Radio Tutta Italiana che offre spazio ai giovani artisti emergenti, convinto che il talento abbia bisogno di opportunità e non possa essere misurato soltanto attraverso i follower. Nell’intervista esclusiva per Virgilio Notizie, Julian Borghesan racconta il rapporto con Fiorello, riflette sulla televisione contemporanea e sull’importanza della preparazione professionale. Ma ripercorre anche i ricordi dell’infanzia, la perdita della madre e la paternità, fino a spiegare perché, dopo tanti anni di carriera, continua a emozionarsi prima di ogni diretta.

Aveva appena quattro anni quando, durante una selezione dello Zecchino d’Oro, sfuggì ai suoi genitori per salire sul palco. Mi incuriosisce quel bambino: che cosa cercava lassù? L’attenzione degli altri, la libertà di esprimersi o semplicemente un posto in cui sentirsi felice?

“Conosco quell’episodio soprattutto attraverso i racconti dei miei genitori, perché a quattro anni è difficile conservarne un ricordo preciso. Fu un gesto del tutto istintivo: salii sul palco, strappai il microfono dalle mani del presentatore e cominciai a parlare. Non cercavo di cantare, volevo proprio quel microfono. Probabilmente sentivo già un’attrazione inconsapevole per quel mondo. I miei genitori mi raccontarono più volte la scena. Anche loro rimasero sorpresi, chiedendosi dove stessi andando. La curiosità è che, in fondo, non sono cambiato: quella spontaneità è rimasta”.

Se chiudesse gli occhi e tornasse nella casa in cui è cresciuto, quale suono sentirebbe per primo? E quanto di quel mondo è rimasto nell’uomo che è oggi?

“La mia infanzia è stata particolare: ho vissuto in undici città. I miei genitori erano dirigenti di un’azienda con uffici in tutta Italia e ogni anno o due ci trasferivamo. Anche alcuni familiari lavoravano nel mondo del calcio e si spostavano frequentemente. Non ho quindi una sola casa dell’infanzia, ma sono particolarmente legato a quella di Settimo Torinese, dove ho trascorso i primi quattro anni abbondanti della mia vita. Era la casa di mia nonna materna e di mia zia, che hanno avuto un ruolo importante nella mia crescita. Mi tornano in mente soprattutto due immagini: una vecchia chitarra che uno dei miei zii aveva lasciato lì e che continuavo a strimpellare, nonostante fosse scordatissima, e Gimsi, la gatta di mia nonna, con la quale sono cresciuto. Quegli anni mi hanno trasmesso valori fondamentali. Era un mondo diverso, più semplice, e mi piacerebbe che tornasse. La nonna ti preparava il panino con il pomodoro, andavi in cortile a giocare a pallone, uscivi a passeggiare tenendola per mano. Oggi molti bambini forse non conoscono più quella quotidianità. È soprattutto quella semplicità che mi manca. Guardando la direzione che sta prendendo il mondo, rimango davvero perplesso”.

È cresciuto in una famiglia in cui le figure femminili hanno avuto un ruolo importante, ma anche in un ambiente molto legato al calcio. Quanto hanno influito queste due realtà sulla persona che è diventato?

“Mi hanno insegnato innanzitutto ad avere un grandissimo rispetto per le donne. È un principio al quale tengo molto e che sottolineo spesso anche quando lavoro. A volte mi vergogno del comportamento di certi uomini: in alcuni casi diventa persino difficile definirli esseri umani. Sul piano professionale, invece, credo che la famiglia abbia influito indirettamente. Tra lo zio allenatore e i cugini calciatori, a casa nostra si parlava praticamente soltanto di calcio. Forse il mio interesse per la comunicazione, la radio e la televisione è stato anche un modo per cercare una strada diversa. Nessuno mi aveva insegnato questo mestiere: tutto è cominciato grazie a un’occasione inattesa”.

Prima di diventare una voce familiare per tante persone, chi è stato il primo a credere nella sua? Come è cominciato il suo percorso?

“Avevo circa diciotto o vent’anni e mi divertivo con un paio di amici a comporre musica dance. Un Capodanno ci ritrovammo a presentare alcuni nostri brani in discoteca. Dopo aver cantato, cominciai a parlare con il pubblico, ad animare la serata e a coinvolgere le persone. Alla fine venne da me il titolare del locale: l’animatore si era ammalato e mi chiese se volessi sostituirlo. Gli spiegai che non avevo mai fatto quel lavoro, ma lui mi rispose che mi aveva appena visto sul palco e che, secondo lui, non avrei avuto problemi. Rimasi in quel locale per sei mesi. Ancora oggi mi dispiace per quell’animatore che si ammalò proprio a Capodanno, ma da lì cominciò tutto. Negli anni Novanta le discoteche lavoravano anche di pomeriggio, con appuntamenti dedicati agli studenti. Arrivai ad avere cinque o sei impegni alla settimana, in locali diversi, e cominciò a formarsi un pubblico che veniva appositamente a vedermi. Quello che era nato come un gioco diventò una professione”.

Dalle discoteche come arrivò alla conduzione degli eventi in piazza?

“Sempre per caso. Mi chiamarono per presentare una serata dedicata alla moda e alla musica. Accettai e da quell’esperienza arrivarono altri eventi. È stato un percorso piuttosto casuale, anche se evidentemente avevo già una forte attrazione per quel mondo”.

E quale incontro le aprì le porte della radio?

“Quello con una persona che sarebbe diventata un amico e, per un lungo periodo, anche un socio. Veniva da Radio Deejay, dove si era occupato delle relazioni esterne, del marketing e dei grandi eventi, accompagnando la crescita dell’emittente da radio milanese a network nazionale. Quando lasciò Radio Deejay, assunse la direzione artistica di Radio Gemini One, un’emittente del Triveneto con sede a Padova. Aveva una sola frequenza, ma copriva un territorio vastissimo, da Peschiera del Garda fino a Trieste. In un anno gli ascolti passarono da cinquantamila a quattrocentocinquantamila. Successivamente la radio fu acquistata da Radio Company. Durante il restyling dell’emittente, un’amica che si occupava della pubblicità gli segnalò me e il dj con cui lavoravo nelle serate. Cominciò così il mio percorso radiofonico, che mi avrebbe portato successivamente a RTL e ad altre esperienze”.

Quale esperienza le fece capire che quella carriera poteva crescere ancora?

“Ho condotto per due anni il Radio Bruno Estate, una manifestazione che ricordava il Festivalbar. Prima di Battiti Live e di altri eventi simili, Radio Bruno organizzava già grandi spettacoli nelle piazze, con artisti di livello nazionale. Nella stessa serata potevi trovare Gianni Morandi, i Lunapop e tanti altri nomi importanti. Anche quella opportunità nacque da una serie di incontri che non avevo programmato”.

Torniamo al ragazzo che componeva musica dance con gli amici. Era soprattutto il desiderio di esprimersi o una forma di libertà?

“Era libertà. Provavo anche a cantare, con risultati mediocri, per essere generosi. Ma ci divertivamo moltissimo: ci ritrovavamo la sera per provare, stare insieme e fare musica senza particolari aspettative. Una volta finimmo addirittura ospiti di Romagna mia, un programma di Teleromagna condotto da Nilla Pizzi. Nilla rimase colpita dal nostro trio, forse perché eravamo un po’ sgangherati. Ci fece molti complimenti e ci invitò a cantare un nostro pezzo. Noi ci sentivamo completamente fuori luogo: eravamo in un programma intitolato Romagna mia e proponevamo musica dance! Se ricordo bene, eravamo al teatro di Rimini. Fu un’esperienza bellissima, soprattutto perché facevamo tutto per divertirci”.

Oggi, invece, molti giovani sembrano voler raggiungere immediatamente il successo. Che cosa è cambiato?

“Vedo una differenza profonda. Molti ragazzi che vogliono fare musica, radio o televisione sembrano sentire soprattutto il bisogno di diventare famosi, e di riuscirci subito. Credo che questa urgenza possa provocare anche danni importanti. Noi non avevamo quell’esigenza. Volevamo divertirci, sentirci liberi e fare qualcosa che ci piaceva. Penso anche alla generazione precedente alla mia: Fiorello, Amadeus, Gerry Scotti e tanti professionisti che hanno cominciato nei villaggi turistici, nelle radio e nelle televisioni private. Facevano esperienza, imparavano e vivevano il mestiere con passione e leggerezza. Oggi ho la sensazione che molti ragazzi non si divertano più. Forse è questo il cambiamento più grande”.

Caterina Caselli la chiamò per una collaborazione che doveva durare poche settimane e che invece si trasformò in sei anni alla Sugar. Che cosa le ha insegnato quell’incontro?

“È stata un’illuminazione. Dovevo rimanere due mesi e invece sono rimasto sei anni, durante i quali ho imparato tantissimo. Credo che Caterina Caselli e Claudio Cecchetto siano gli ultimi due veri talent scout rimasti in Italia. Basta osservare quanti protagonisti della radio e della televisione siano passati da Cecchetto: Jovanotti, Fiorello, Gerry Scotti, Carlo Conti. Caterina, prima con la CGD e poi con la Sugar, ha avuto un ruolo altrettanto importante nella musica. Ho conosciuto una discografia che esisteva davvero, quella della fine degli anni Novanta, capace di prendersi cura dei progetti. Si cercava di capire se un artista avesse talento, quali fossero le sue caratteristiche e come accompagnarlo nella crescita”.

Qual è la differenza più evidente rispetto alla discografia di oggi?

“Oggi, quando un giovane artista si presenta a una casa discografica, una delle prime domande che gli vengono rivolte è: quanti follower hai? È un criterio che contesto. La musica è una disciplina, non può essere trattata come una questione di follower. Il talento non si misura attraverso quei numeri. Caterina e Claudio appartengono a una mentalità diversa: avevano il coraggio di rischiare, riconoscere una possibilità e investire su una persona. Oggi faccio sempre più fatica a ritrovare quella disponibilità”.

Ha cominciato nelle discoteche, dove il pubblico non è mai garantito. Quando ha capito di aver conquistato davvero le persone?

“Non credo che esista un punto d’arrivo. Il pubblico è molto volubile, soprattutto oggi. Basta osservare i talent show: le ragazze che sostengono un concorrente di Amici possono abbandonarlo l’anno successivo per seguire quello nuovo. Costruire un pubblico fedele è diventato difficile, perché tutto corre velocemente. Per quanto mi riguarda, la soddisfazione arriva quando mi riconfermano un programma. Significa che probabilmente sto lavorando bene. Naturalmente è anche il mestiere con cui vivo, ma alla base c’è un amore enorme. Se domani mi chiedessero di andare in onda alle due di notte, accetterei. Per due anni ho condotto un programma dalle cinque alle sei del mattino, con la sveglia alle tre e venti. Lo facevo perché amo questo lavoro”.

E un insuccesso che le abbia insegnato qualcosa?

“Non ricordo un fallimento clamoroso. Questo non significa che non commetta errori, anzi. Quando sbaglio, però, lo ammetto. Anche in diretta, se dico una sciocchezza, non ho problemi a riconoscerlo: ‘Scusate, ho sbagliato’. Siamo persone e possiamo sbagliare”.

Quanto conta l’autenticità in un mondo dello spettacolo in cui spesso tutto appare costruito?

“Moltissimo. Credo che il pubblico, soprattutto quello adulto, sia stanco delle sovrastrutture, dei filtri e delle recite. A volte si vedono situazioni talmente costruite da risultare palesemente finte. Funzionano i professionisti capaci di essere se stessi. Penso a Carlo Conti o Paolo Bonolis: sono così anche quando li incontri per strada. Non hanno bisogno di cercare una telecamera o inventarsi una scenetta. La televisione di una volta funzionava anche perché era semplice, una televisione per tutti. Credo che ci sia ancora un grande bisogno di quella naturalezza”.

In un mestiere che la porta continuamente a contatto con le persone, quando ha avvertito maggiormente la solitudine professionale?

“È un lavoro in cui sei sempre circondato da persone e ti rivolgi a un pubblico molto ampio. Credo però che tutti soffriamo un po’ di solitudine, anche quando non lo dimostriamo. Da buon Gemelli parlo molto con me stesso. Sul piano professionale, forse mi sento più solo quando propongo un’idea e mi accorgo che non viene capita, o almeno non immediatamente”.

In quel caso, come reagisce?

“Qualche giorno fa una signora mi ha fatto un complimento che mi ha colpito: mi ha detto che ho una creatività visionaria, che sono capace di vedere oltre. L’ho ringraziata, ma le ho anche spiegato che questa caratteristica può diventare un problema. Oggi proporre novità è difficile. Le idee nuove spaventano perché destabilizzano e quasi nessuno è più disposto a rischiare. Claudio Cecchetto e Caterina Caselli avevano proprio quel coraggio: provavano, sperimentavano, si buttavano nella mischia. Oggi si preferisce riproporre formule già collaudate e il risultato è un appiattimento generale”.

US: Tommaso Martinelli

Nella sua carriera ha incontrato tanti protagonisti dello spettacolo. Chi l’ha colpita maggiormente per la sua umanità, lontano dai riflettori?

“Fiorello, senza dubbio. Ci siamo conosciuti probabilmente nel 1996 o nel 1997, quando presentava ancora il Festivalbar. Rosario è una persona alla quale voglio molto bene. Al di là del talento straordinario, mi ha dimostrato più volte una sensibilità enorme, anche quando, undici mesi fa, è mancata mia mamma. È una persona meravigliosa, disponibile, con valori profondi. In un ambiente difficile come quello dello spettacolo, incontrare persone così è importante. Rosario è uno di quelli con cui parli e che ti lasciano sempre qualcosa. Professionalmente è probabilmente il numero uno, ma ciò che tengo a sottolineare è che merita tutto il successo che ha perché è bello dentro”.

Come si vive la perdita di una madre da adulti?

“Credo siano esperienze molto soggettive. Ho cominciato a vivere da solo intorno ai venti, ventun anni, qualche volta condividendo la casa con un amico. Non perché avessi un cattivo rapporto con i miei genitori, anzi: siamo sempre stati molto legati. Forse, da un certo punto di vista, aver vissuto per tanti anni lontano da loro mi ha aiutato ad affrontare la perdita. Quando non condividi quotidianamente la stessa casa, il rapporto con l’assenza cambia. Ho forse il rimpianto di non essere stato più presente: in alcune situazioni sarebbe stato meglio esserci di più. Nascono conflitti interiori. La mamma resta sempre la mamma. Puoi non vederla tutti i giorni, ma esiste un filo, un legame indissolubile. Chi vive a lungo sotto lo stesso tetto dei genitori probabilmente avverte ancora di più la mancanza della loro presenza quotidiana, ma questo non significa che gli altri soffrano meno. Si soffre ugualmente, magari in silenzio. Ho una moglie e un figlio, una famiglia mia, ma l’assenza della mamma resta profonda. Quattro mesi dopo la sua scomparsa è mancata anche mia suocera. Mia moglie sta soffrendo molto, anche perché aveva condiviso con la madre una quotidianità intensa. Ognuno affronta il dolore a modo proprio, ma la mancanza rimane”.

Guardando alla famiglia in cui è cresciuto e a quella che ha costruito, quali valori cerca di trasmettere a suo figlio?

“La famiglia viene prima di tutto. Nella vita puoi viaggiare, fare mille esperienze, andare dall’altra parte del mondo, ma alla fine hai bisogno di un posto in cui tornare. È il riferimento più importante, soprattutto nei momenti difficili. Poi vengono l’educazione e il rispetto. Sono cresciuto in un ambiente in cui si prestava molta attenzione al comportamento. Non sopporto la maleducazione, indipendentemente da chi provenga. Puoi essere il re di uno Stato importantissimo, ma se sei maleducato rimani tale. Sono principi che porto anche nel lavoro. Spesso gli ospiti dei miei programmi mi dicono di essersi sentiti a casa. È una soddisfazione enorme, perché è proprio quello che cerco: creare un ambiente in cui le persone si sentano accolte e a proprio agio”.

In un’intervista del 2013, quando le chiesero che cosa desiderasse ancora realizzare, rispose che stava per diventare papà e che tutto il resto poteva aspettare. Oggi che cosa le sta insegnando suo figlio?

“Innanzitutto che i figli crescono a una velocità incredibile. Mio figlio ha tredici anni e ogni volta che mi giro mi sembra più alto, più grande. Cambia continuamente, anche nel modo di ragionare. Mi piace moltissimo perché, in qualche modo, rivedo me stesso. Assomiglia sia a me sia a mia moglie, ma nel carattere spesso mi somiglia particolarmente. È come guardarsi allo specchio, soltanto che nello specchio vedi te stesso mentre cresci. È una sensazione difficile da spiegare, ma meravigliosa”.

Quali passioni sta scoprendo in lui?

“Soprattutto la musica, ed è una passione nata spontaneamente. Né io né mia moglie gli abbiamo mai imposto di suonare. A quattro anni voleva già quelle piccole pianole elettriche con i tasti. Poi, a dieci, ha desiderato un pianoforte vero. Ha cominciato a suonare i Queen e successivamente anche a cantare. Devo dire che è pure intonato. Mia moglie cantava da giovane, anche se poi ha smesso. Evidentemente qualcosa è arrivato anche da lei. Mi rende felice vedere che coltiva un interesse autentico. Gli ho sempre detto: ‘Finché ti diverti, continua’. È il messaggio più importante che possiamo dare ai nostri figli. Adesso penso anche a quanto velocemente stia passando il tempo. Fra due o tre anni magari comincerà a uscire con la fidanzatina e lo vedremo meno in casa. Spero soltanto che non faccia tutti i danni che ha fatto il papà! Anche se, riconoscendomi in lui, ho già qualche sospetto”.

Quanto è importante lasciare che suo figlio segua le proprie passioni, anche quando sono diverse dalle aspettative dei genitori?

“È fondamentale. Non condivido l’atteggiamento di quei genitori che proiettano sui figli le proprie ambizioni. Penso al calcio: vai a vedere una partita di ragazzini e trovi il padre convinto di avere in casa il nuovo Francesco Totti, magari anche quando è evidente che non è così. Oppure chi vuole assolutamente vedere il figlio in Serie A perché lui non ci è riuscito. Sono pressioni enormi, che si ritrovano anche nelle discipline artistiche. Tanti ragazzi praticano sport o musica controvoglia, soltanto per soddisfare le aspettative familiari. Io e mia moglie diciamo sempre a nostro figlio: ti piace la musica? Continua. Domani vuoi smettere e fare judo? Va benissimo. Non ho bisogno di avere un figlio star. A me interessa avere un figlio contento. Punto”.

Lei ha vissuto una giovinezza fatta di incontri, viaggi e libertà. Quando ha sentito il desiderio di costruire una famiglia?

“Nella vita mi sono divertito moltissimo. Fare l’animatore, girare per locali e combinare anche qualche stupidaggine mi ha permesso di vivere esperienze straordinarie. Arrivato intorno ai quarant’anni, mi sono detto che mi ero divertito, avevo fatto le mie pazzie e non sentivo di essermi perso nulla. Forse cominciavo semplicemente a mettere un po’ la testa a posto. Non è che a un certo punto decidi a tavolino di fidanzarti o sposarti. Nel mio caso è arrivato un incontro del tutto casuale… a una festa alla quale nessuno dei due voleva andare. Un amico mi aveva invitato, ma non ne avevo alcuna voglia. Continuò a insistere e alla fine accettai. La curiosità è che anche la mia futura moglie si trovava nella stessa situazione: un suo amico l’aveva invitata e lei aveva risposto di non voler partecipare. Anche in quel caso, però, l’amico insistette. Così ci ritrovammo entrambi alla stessa festa, senza che nessuno dei due avesse davvero intenzione di esserci. E ci conoscemmo. Sono incontri che la vita riserva senza alcun preavviso”.

Quando ha capito di essere diventato davvero adulto? Con il matrimonio, con la nascita di suo figlio o in un altro momento?

“Non so nemmeno se sono diventato davvero adulto! Naturalmente lo sono per quanto riguarda le responsabilità quotidiane, ma credo che la mia generazione sia rimasta un po’ Peter Pan. E forse, per fare questo mestiere, bisogna anche esserlo: devi continuare ad alimentare il ragazzo che hai dentro. Se penso a uno spartiacque, però, è stata sicuramente la nascita di mio figlio. Quando diventi padre, ti rendi conto che la vita cambia. Ti ritrovi a pensare: adesso sono il suo papà. È una consapevolezza che ti fa maturare”.

Oggi con Primo Palco dà spazio agli artisti emergenti. Da dove nasce il progetto?

“Dal piacere di offrire ai giovani che hanno un sogno la possibilità di cominciare a realizzarlo. Primo Palco è un progetto al quale tengo moltissimo, perché è l’unico progetto della Rai dedicato ai giovani talenti musicali sconosciuti, ragazzi che cercano uno spazio per presentare il proprio lavoro. L’idea è nata da una proposta che ho presentato personalmente in Rai. A raccoglierla è stato Gianfranco Zinzilli, che mi ha guardato e mi ha detto: ‘Questa cosa è fortissima’. L’ho ringraziato, perché era stato l’unico, all’interno dell’azienda, a reagire in quel modo. Da una vita cerco di proporre iniziative dedicate ai giovani e spesso mi sono sentito rispondere che i giovani non funzionano. Non ne sono mai stato convinto. Credo, al contrario, che una novità possa funzionare molto più delle formule che vediamo ripetere quotidianamente. Bisogna avere il coraggio di osare”.

Come funziona concretamente Primo Palco?

“Non è un contest e non è una gara. È una vetrina. Ogni giorno un giovane artista diventa protagonista alla radio e sui social. Adesso il progetto è arrivato anche a Playlist, il programma del sabato di Rai 2: ogni due settimane uno di questi ragazzi ha la possibilità di esibirsi dal vivo all’interno della trasmissione. Per me è una soddisfazione enorme. Sono felice che la Rai abbia accolto l’idea e che questi artisti possano raccontarsi e farsi ascoltare”.

Che cosa rappresenta per lei, anche sul piano personale, essere riuscito a realizzarlo?

“Non parlerei di rivalsa, perché potrebbe sembrare una rivalsa nei confronti dell’azienda, e non è assolutamente così. Amo moltissimo la Rai, forse persino più di un dipendente. Tra l’altro, tante persone pensano che io lo sia, ma non è così. Quello che conta è offrire ai ragazzi un’opportunità concreta e ricevere, attraverso di loro, un’energia straordinaria”.

Che cosa le restituisce l’incontro con questi giovani artisti?

“Mi trasmettono entusiasmo e determinazione. Proprio ieri ho ospitato una ragazza che ha preso un aereo dalla Sardegna per registrare la puntata ed è ripartita la sera stessa. In gesti come questo riconosco la voglia di inseguire un sogno, a volte anche contro tutto e tutti. Vedo la luce che hanno negli occhi. È la stessa che avevo quando ho cominciato e che spero di avere ancora oggi. Quella luce è una specie di termometro: ti fa capire se sei ancora innamorato di quello che fai”.

C’è un consiglio ricevuto nel corso della carriera che oggi rivolge idealmente anche a loro?

“Anni fa presentavo una convention con Teo Teocoli. Mi disse che avevo una forza incredibile e che si vedeva quanto vivessi quello che facevo. Poi aggiunse: ‘Continua così, perché il giorno in cui non ti diverti più, non ti emozioni più, non hai più niente da dire alla gente. E allora è meglio che tu smetta di fare questo mestiere’. Non l’ho mai dimenticato. Quando un ragazzo entra in Rai per la prima volta, spesso gli tremano la voce e le gambe. Per noi che lavoriamo lì è un ambiente familiare, quasi una seconda casa. Per lui, invece, è un’esperienza enorme. Cerco di raccontare questi giovani nel modo migliore possibile. Non voglio limitarmi alle solite domande sulla canzone o sul progetto musicale. Mi interessa conoscere le loro esperienze, capire chi sono e che cosa hanno attraversato per arrivare fin lì. Voglio raccontare le persone prima ancora degli artisti”.

Se un giorno qualcuno dovesse raccontare chi è stato Julian Borghesan, al di là dei programmi e della carriera, per che cosa le piacerebbe essere ricordato?

“Bisognerebbe chiederlo a chi mi conosce. Rispondere da solo rischierebbe di diventare un’autocelebrazione. Non mi piace neppure quando qualcuno si limita a dirmi ‘bravo’. Fa piacere, naturalmente, ma è un complimento generico. Preferisco che mi venga spiegato che cosa non funziona e dove posso migliorare. Se devo indicare una qualità, mi piacerebbe essere ricordato come una persona che ha cercato di comportarsi sempre correttamente e che si è impegnata nel proprio lavoro”.

Quanto conta, per lei, la preparazione professionale?

“Moltissimo. Amo prepararmi. Quando devo lavorare, in radio, in televisione, a un evento o a una convention, arrivo sempre prima degli altri. A volte anche ore prima, perché voglio vedere il luogo, capire dove lavorerò, ambientarmi e studiare la situazione. Mi infastidisce chi non si prepara, soprattutto quando dobbiamo lavorare insieme. Non prepararsi significa avere poco rispetto per la professione e per le persone con cui si collabora. Il mondo dell’intrattenimento può sembrare improvvisato, ma non lo è affatto. La vera capacità consiste nel farlo sembrare tale. Per riuscirci bisogna studiare continuamente. Vale per il giornalismo, per la musica e naturalmente per la conduzione. Mi piacerebbe che un giorno qualcuno ricordasse quanto credo nella conduzione come materia. Perché la conduzione è una materia. Non basta prendere un microfono e cominciare a parlare. Lo diceva anche Pippo Baudo. Ricordo un’intervista nella quale spiegava che il presentatore è un professionista che si occupa di una disciplina precisa, che richiede studio. Bisogna essere preparati e informati a trecentosessanta gradi. Durante un programma può capitare di affrontare un argomento imprevisto: se non lo conosci, rischi di trovarti in difficoltà. Per questo soffro un po’ nel vedere la direzione che ha preso oggi il mondo della conduzione”.

Quali conduttori considera un riferimento?

“Se penso alla Rai, mi vengono in mente Carlo Conti e Marco Liorni. Marco, in particolare, è una persona che adoro. Oltre a essere un grande professionista, è un ragazzo straordinario, una persona davvero perbene. Merita tutto quello che sta facendo. Al di là di figure come loro, però, oggi vedo molte persone che vengono prestate alla conduzione. E la distinzione è importante, perché condurre richiede competenze specifiche”.

Che cosa distingue, secondo lei, un vero conduttore da un personaggio televisivo che si trova a presentare un programma?

“Considero la conduzione quasi qualcosa di sacro. Per questo faccio fatica ad accettare l’idea che possa essere affidata indifferentemente a un attore, a un giornalista o a un comico. Naturalmente ci sono persone che riescono a crescere e a dimostrare di essere all’altezza. Penso a Stefano De Martino. All’inizio ero scettico, lo ammetto. Poi, osservandolo lavorare, ho maturato un grande rispetto per lui. È giovane e si è trovato al centro di una situazione impegnativa, con un ruolo di primo piano nella televisione italiana. Non è facile confrontarsi con professionisti come Gerry Scotti. Gli auguro di fare un grande Festival di Sanremo. Credo che possa portare una ventata di freschezza, proseguendo quel percorso di rinnovamento già avviato da Amadeus. Quando arrivò su Rai 1, molti sui social si chiedevano come fosse possibile affidare un programma a un ballerino. Adesso lo amano tutti. Questo dimostra quanto velocemente possano cambiare i giudizi”.

Qual è, allora, la funzione essenziale di un conduttore?

“Carlo Conti e Marco Liorni hanno seguito un percorso preciso, lavorando nelle serate, nelle radio e nelle televisioni private. Hanno imparato il mestiere. Soprattutto, hanno capito che il conduttore non è necessariamente la prima donna. La parola stessa lo spiega: il conduttore deve condurre, accompagnare, essere il collante tra le persone che partecipano a un programma. Se poi diventa una star e il pubblico lo trasforma in un personaggio, è un’altra questione. Ma deve essere il pubblico a deciderlo. La capacità di Carlo Conti, Gerry Scotti e Marco Liorni di tenere insieme gli ospiti nasce proprio da questo. La differenza la fa l’empatia”.

Rispetto ed educazione sono qualità che oggi rischiano di essere considerate poco televisive?

“A volte sembra proprio così. Ricordo che Marco Liorni, quando lavorava a Mediaset, a un certo punto venne considerato troppo buono, quasi che quel suo modo di fare fosse un limite. Per questo sono doppiamente contento del successo che sta ottenendo. Mi colpisce che essere educati ed eleganti possa diventare un problema. Come se per lavorare in televisione fosse necessario urlare, sbraitare o alimentare continuamente il pettegolezzo. Il pubblico, però, riconosce anche la qualità. Carlo Conti ha alle spalle trent’anni di televisione e non ha bisogno di urlare o costruire dieci minuti di pettegolezzi. Fa il suo lavoro. Alla fine contano la preparazione e la professionalità”.

Oggi la visibilità sui social sembra contare sempre di più nella scelta di artisti e personaggi televisivi. Che cosa si rischia di perdere quando il numero dei follower diventa il criterio principale?

“I social sono strumenti straordinari e non sono affatto contrario al loro utilizzo. Possono essere utilissimi per promuovere un disco, un programma o un contenuto. Il problema nasce quando la visibilità diventa più importante della preparazione. Nel mondo dello spettacolo ci sono persone che ottengono un’enorme popolarità senza necessariamente aver imparato a fare qualcosa. E spesso manca un percorso di crescita, quella che una volta chiamavamo gavetta. Oggi sembra che tutti vogliano diventare famosi immediatamente, a prescindere dall’esperienza. Ma quando faccio radio entro nelle case delle persone, nelle loro automobili, nei loro uffici. Mi viene affidato un mezzo di comunicazione e devo essere consapevole della responsabilità che comporta. Non è un diritto acquisito e non posso affrontarlo con superficialità”.

Ha avuto modo di verificare quanto i follower si traducano in pubblico reale?

“Prima della pandemia, insieme a un amico, avevo creato una struttura che organizzava attività nei grandi centri commerciali, comprese le presentazioni e i firmacopie degli artisti. In quel contesto notai una differenza significativa. Se invitavi un influencer molto seguito a un evento gratuito, potevano arrivare anche tremila persone. Ma se avessi organizzato lo stesso appuntamento facendo pagare un biglietto, probabilmente ne sarebbero arrivate pochissime. Tra gli influencer, per quello che ho visto, gli unici capaci di riempire gli eventi anche a pagamento erano i Me contro Te. Questo dimostra che avere tantissimi follower non significa automaticamente avere un pubblico disposto a comprare un biglietto. Bisogna riconoscerne il merito. Il pubblico è molto ampio e ha gusti diversissimi. Se hai l’intelligenza di proporre qualcosa che incontra gli interessi di determinate persone, puoi ottenere risultati importanti, anche quando ad altri quella proposta sembra assurda. Chi riesce a costruire un seguito e a mantenerlo nel tempo ha dimostrato di conoscere il proprio pubblico. Ed è giusto riconoscerlo”.

La conduzione del Premio Tenco segnerà il suo esordio su Rai 1. Come sta vivendo questa esperienza?

“Sono felicissimo e orgoglioso. Il Tenco rappresenta un appuntamento di grande spessore nel mondo della musica, perché valorizza la canzone d’autore e la qualità artistica. Per me significa raggiungere un altro traguardo professionale. Esordire su Rai 1 è importante: ti fermi un momento e pensi che probabilmente hai seminato bene. È una seconda serata, certo, ma per me ha comunque un valore enorme. Sono piuttosto perfezionista e, quando finisco un lavoro, sento il bisogno di capire che cosa ho fatto bene e dove avrei potuto migliorare. Anche questa esperienza rappresenta un’occasione per mettermi alla prova”.

Quanto ha contribuito la squadra alla realizzazione del programma?

“Ho avuto la fortuna di lavorare con persone fantastiche. Con la produzione di Casta Diva mi sono trovato benissimo, a partire da Dimitri Cocciuti e da tutti i professionisti coinvolti. Per un conduttore, un appuntamento come il Premio Tenco ha un valore particolare, perché aggiunge spessore al proprio percorso. Sono felice che il mio esordio su Rai 1 avvenga con una produzione di questo livello”.

Quanto conta trovare autori capaci di comprendere davvero il conduttore e costruire un lavoro su misura per lui?

“Conta moltissimo. In questa esperienza ho lavorato con Tommaso Martinelli, un autore che considero davvero bravo. Gliel’ho già detto: non lo mollo più! Ci conosciamo da poco, ma ha una qualità fondamentale: sa scrivere sulla pelle delle persone con cui lavora. Me ne sono accorto già durante il nostro primo progetto insieme, una presentazione in Rai legata a una proposta digitale. Ho capito subito che era preparato, sveglio, con una marcia in più. Uno che studia.

Oggi sembra che tutti possano definirsi autori. Poi, però, osservi certi lavori e trovi soltanto contenuti copiati e incollati dall’intelligenza artificiale. Per me non significa essere autori. Un vero autore deve saper elaborare contenuti e costruirli intorno alla persona che dovrà interpretarli o presentarli. Tommaso possiede questa sensibilità”.

Il Premio Tenco andrà in onda in seconda serata. È una collocazione che considera un limite oppure un’opportunità?

“Ben venga la seconda serata! Le abitudini del pubblico sono cambiate moltissimo, soprattutto dopo il Covid. Ne parlavo proprio l’altro giorno con Fiorello, a proposito degli ascolti ottenuti da La Nottatanza, il suo programma trasmesso di notte. Una volta si andava a letto alle dieci. Oggi magari ti addormenti sul divano, poi ti risvegli e ricominci a guardare la televisione. Resti sveglio fino alle tre del mattino, dormi qualche ora e alle sette sei già in piedi. È come se dormissimo a intermittenza. Per questo non considero la seconda serata una collocazione penalizzante. Il pubblico vive anche in quelle fasce orarie”.

Lei appartiene a una generazione cresciuta con la grande televisione generalista. Che cosa le manca di quella tv?

“Soffro nel vedere come è cambiata, perché la amo profondamente. Quando avevo dodici o tredici anni, la domenica ero a casa con i miei genitori e guardavamo Domenica In con Pippo Baudo. Il sabato sera c’era Fantastico. Siamo cresciuti soprattutto con la Rai, perché Mediaset è arrivata successivamente. Quella televisione regalava intrattenimento, un sorriso, compagnia. Naturalmente c’erano anche l’informazione, i telegiornali e gli approfondimenti politici. Oggi mi inquieta vedere la cronaca nera trasformarsi, a volte, in una forma di intrattenimento. Abbiamo già tanti problemi nella quotidianità: persone che faticano ad arrivare alla fine del mese, bollette da pagare, guerre e preoccupazioni per quello che accade nel mondo. Poi accendi la televisione e trovi continuamente omicidi, violenze e tragedie. A un certo punto le persone sono stanche. Non dobbiamo stupirci se cercano altro sulle piattaforme o scelgono programmi che permettono loro di rilassarsi. Quando arriva Marco Liorni, il pubblico trova tranquillità. Con Stefano De Martino trova leggerezza. Quando va in onda Fiorello, anche di notte, le persone possono finalmente sorridere. Credo sia uno degli aspetti fondamentali dell’intrattenimento”.

La televisione pubblica ha il dovere di informare ma ha anche la responsabilità di offrire leggerezza e serenità, il modello della BBC.

“Informare è uno dei compiti fondamentali del servizio pubblico, ma lo è anche regalare un sorriso. Rendere felici le persone, permettere loro di rilassarsi e trascorrere un momento piacevole è, a tutti gli effetti, un servizio pubblico. Questa èa una responsabilità importante per chi lavora nell’intrattenimento”.

Oggi anche i programmi televisivi cercano visibilità attraverso i social. Come si può trovare un equilibrio senza perdere l’identità della televisione?

“Il rapporto tra i media tradizionali e i social deve essere gestito con intelligenza. Il confine è molto sottile. Oggi, accanto agli uffici stampa tradizionali, i programmi coinvolgono esperti di social media e influencer per curare la comunicazione. È normale che accada, ma bisogna comprendere che le esigenze dei due mondi sono diverse. Sui social, per ottenere visibilità, devi attirare l’attenzione, generare discussioni e qualche volta costruire un caso. È il meccanismo dei titoli pensati per conquistare clic e like. Se la televisione si adegua completamente a quel linguaggio, rischia di diventare divisiva. Un programma di intrattenimento, soprattutto di servizio pubblico, non può permetterselo. Quando cerchi continuamente lo scontro per alimentare la discussione online, finisci per abbassare il livello del programma. Non sostengo che televisione e social debbano rimanere separati. Bisogna però saper dosare il loro rapporto, senza confondere i linguaggi”.

Anche le polemiche e i trend online possono offrire un’immagine distorta di ciò che pensa davvero il pubblico?

“Bisogna innanzitutto capire quanto pesi un trend e guardare i numeri. A volte parliamo di diecimila persone che hanno scritto qualcosa sui social, rispetto a una popolazione di quasi sessanta milioni di italiani. E ci sono milioni di persone che ascoltano la radio e guardano la televisione. Non possiamo considerare automaticamente quello che succede online come se rappresentasse l’opinione di tutti. Bisogna distinguere il rumore dei social dalla dimensione reale del pubblico”.

Se potesse incontrare oggi il bambino che a quattro anni prese il microfono per parlare al pubblico, che cosa pensa le direbbe vedendo la sua vita?

“Probabilmente mi direbbe che è contento. Forse sarebbe anche un po’ sorpreso del fatto che sono riuscito a fare quello che sognavo. Credo che la qualità più importante sia stata la determinazione. Essere ambiziosi è bello, ma bisogna anche impegnarsi. Se resti seduto sul divano senza cercare opportunità, non succede nulla. Soprattutto quando segui un percorso come il mio, devi lavorare forse tre volte più di chi ha altre possibilità. Devi cercarti il lavoro, ottenerlo, svilupparlo, gestirlo e contemporaneamente curare i rapporti con le persone che te lo affidano. Sono quasi tre lavori in uno. Ma la soddisfazione di essere riuscito a costruire qualcosa da solo è enorme. La cosa fondamentale, in questo mestiere, è non sentirsi mai arrivati”.

Dopo tanti anni di esperienza, sente ancora la stessa emozione prima di andare in onda?

“Sì, sempre. È quello che mi diceva Teo Teocoli: non bisogna perdere l’emozione e il divertimento. Quando vado in diretta o devo presentare un evento, mi emoziono ancora. È sempre un po’ come la prima volta. A volte qualcuno mi dice: ‘Ormai sei navigato’. Ma non mi sento affatto arrivato. Sento di dover ancora dimostrare di saper fare il mio lavoro. Anche perché il pubblico ricorda molto più facilmente un errore che una prestazione riuscita. Puoi realizzare una puntata bellissima, poi dici una sciocchezza e tutti ricordano soltanto quella. Con i social questo meccanismo si è amplificato enormemente. Puoi avere una carriera straordinaria, ma basta sbagliare un programma perché tutto venga rimesso in discussione. È una responsabilità che sento ogni volta. Ecco perché affronto ogni cosa che faccio come se fosse la prima volta”.