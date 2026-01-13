Julio Iglesias accusato di violenza sessuale e umiliazioni da due domestiche, il Governo chiede un'indagine

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Julio Iglesias è stato accusato di violenza sessuale da due sue ex dipendenti. Le donne erano in servizio nelle ville ai Caraibi del celebre cantante spagnolo, una come domestica e l’altra come fisioterapista. Intervistate, le ex collaboratrici hanno raccontato di molestie, controllo e un clima di terrore. L’inchiesta giornalistica è durata tre anni e la Procura spagnola ha aperto un’indagine.

Il cantante Julio Iglesias accusato di violenza sessuale

Le accuse nei confronti di Julio Iglesias sono emerse da un’inchiesta giornalistica durata tre anni e condotta congiuntamente da elDiario.es e Univision Noticias. I media hanno raccolto le testimonianze delle due donne, che hanno lavorato nelle residenze di Punta Cana, nella Repubblica Domenicana, e Lyford Cay, alle Bahamas, o vicino Marbella, sulla Costa del Sol.

Julio Iglesias, oggi 82enne, si è ritirato da qualche anno dalle scene e non ha voluto commentare l’indagine. Una manager del personale ha invece bollato le accuse come “frottole”.

Violenza sessuale da Julio Iglesias, il racconto di Rebeca

Secondo quanto raccontato dalle due ex collaboratrici di Julio Iglesias, i fatti sarebbero avvenuti nel 2021. Rebeca (nome di fantasia) aveva 22 anni quando ha subito le violenze.

Nell’intervista ha raccontato di aver subito pressioni per avere rapporti non consensuali con il cantante, all’epoca 77enne. “Mi usava quasi tutte le notti, mi sentivo una schiava”, ha detto durante l’intervista. Secondo la versione fornita da Rebeca, questi incontri sessuali avvenivano sempre con la partecipazione di un’altra dipendente che ricopriva una posizione gerarchicamente superiore rispetto alla collaboratrice domestica.

La donna ha detto di aver lasciato il lavoro con sintomi di ansia e depressione, che hanno richiesto trattamento psicologico. Le aggressioni sessuali sarebbero avvenute in un “clima di controllo e terrore”, fatto di pressioni e umiliazioni.

Il racconto di Laura, ex fisioterapista sui rapporti non consensuali

La seconda accusatrice di Julio Iglesias lavorava come fisioterapista. Laura, questo il nome fittizio usato durante l’intervista, ha raccontato che nella casa di Julio Iglesias i turni di lavoro erano massacranti e duravano fino a 16 ore.

La donna ha denunciato baci e palpeggiamenti indesiderati da parte del cantante, oltre a rapporti sessuali non consensuali avvenuti in spiaggia e in piscina. Secondo elDiario.es e Univision Noticias, le due testimonianze sono state ritenute coerenti e supportate da prove, come fotografie, messaggi WhatsApp e referti medici.

Nel corso dell’indagine, durata tre anni, i giornalisti hanno contattato 15 ex dipendenti di Julio Iglesias, che avrebbero confermato il clima di tensione, maltrattamenti e condizioni di isolamento per il personale femminile. Né Julio Iglesias né il suo avvocato, secondo quanto riportato da elDiario.es, hanno voluto commentare i fatti.

Il governo invoca un’indagine su Julio Iglesias

La vicenda è deflagrata in Spagna e ha coinvolto anche la politica. La ministra per le Pari Opportunità, Ana Redondo, ha chiesto l’apertura di un’indagine approfondita sulle accuse di violenza sessuale rivolte a Julio Iglesias da parte di due ex dipendenti. “Di fronte al sessismo non possiamo voltarci dall’altra parte, perché la negazione non fa che aggravare il problema. Mi auguro che venga condotta un’indagine completa”, ha dichiarato la ministra sui social media.

Anche la leader di Sumar, Yolanda Díaz, insieme a Más Madrid e alla federazione madrilena del PSOE, ha chiesto un intervento sul caso, mentre Isabel Díaz Ayuso ha difeso il cantante.

In seguito, la Procura della Repubblica presso il Tribunale Nazionale ha confermato la presentazione di una denuncia contro Iglesias per conto delle ex dipendenti.