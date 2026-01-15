Julio Iglesias accusato di violenza sessuale, il cantante rompe il silenzio: la strategia dei suoi avvocati

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Julio Iglesias è stato accusato da due ex dipendenti domestiche di presunte violenze sessuali. Il cantante sta preparando la sua strategia difensiva con gli avvocati, intanto ha parlato con una testata spagnola affermando di confidare nella sua posizione e che tutto verrà chiarito.

Julio Iglesias sulle accuse di violenza sessuale

Julio Iglesias ha parlato con la testata ¡HOLA! Spagna riguardo all’indagine su di lui, da parte della Procura Nazionale spagnola, a seguito di una denuncia presentata da due donne che affermano di essere state aggredite sessualmente mentre lavoravano per lui nelle sue residenze di Punta Cana e delle Bahamas.

Nell’articolo si legge che il cantante, al telefono, è apparso serio e pienamente consapevole della gravità della situazione, ma sicuro della sua posizione.

L’artista ha chiarito che non è il momento di rilasciare dichiarazioni pubbliche, sebbene intenda farlo a breve.

L’unica cosa che ha fatto sapere è che, con il suo team legale, sta attualmente preparando la difesa e di essere convinto che la questione verrà chiarita a tempo debito.

I commenti di chi è vicino a Iglesias

Anche la cerchia ristretta di persone vicine a Iglesias sta evitando commenti pubblici.

In privato, però, chi lo conosce a fondo ha respinto fermamente le accuse ed espresso sgomento per la vicenda.

Anche diverse personalità politiche sono intervenute sul caso, come la presidente della regione di Madrid, Isabel Díaz Ayuso, che ha espresso il suo sostegno al cantante, mettendo in dubbio l’intento dietro le accuse.

José Luis Martínez-Almeida, sindaco di Madrid, ha difeso la presunzione di innocenza e ha confermato che Iglesias non sarà privato delle sue onorificenze comunali.

Le accuse contro Julio Iglesias

L’ex collaboratrice domestica Rebecca e l’ex fisioterapista Laura (entrambi pseudonimi) hanno denunciato Iglesias per presunte violenze sessuali (non è il primo nel mondo dello spettacolo, famosissimo il caso di Gerard Depardieu, condannato lo scorso maggio). A loro si è aggiunta una terza donna, Carolina, che ha raccontato di essere stata obbligata a sottoporsi a esami ginecologici e test per l’Hiv, prove che non avevano nulla a che vedere con le mansioni svolte come impiegata domestica nelle ville del cantante.

“Ci mandavano tutte dal medico, era un’imposizione”, ha raccontato Carolina (nome fittizio per proteggere l’identità), intervistata da elDiario.es. e Univision tv, i media che hanno avviato l’inchiesta giornalistica tre anni fa.

La testimonianza di Carolina è stata confermata anche da Rebecca. “Ci mandavano, solo noi donne, tutte dal ginecologo. Eravamo una decina” di dipendenti domestiche nelle due residenze nella repubblica Dominicana e alle Bahamas.

Amnesty International e Women’s Link Worldwide hanno riferito che tra gennaio e ottobre 2021 le donne “avrebbero subito violenze sessuali, psicologiche, fisiche ed economiche”, con turni fino a 16 ore al giorno, senza contratto né riposi, e con limitazioni alla libertà personale.

Il 5 gennaio i fatti sono stati trasmessi alla Procura spagnola dell’Audiencia Nacional come “presunti reati di tratta di esseri umani, lavoro forzato e violazione della libertà sessuale”.

Laura e Rebecca, all’epoca rispettivamente di 22 e 28 anni, sarebbero state “aggredite e molestate sessualmente” da Julio Iglesias, allora 77enne. Il cantante avrebbe “vietato loro di uscire di casa e le avrebbe costrette a lavorare fino a 16 ore al giorno, senza riposo né contratti”, segnalano Amnesty e Women’s Link.

Il governo spagnolo sul caso Iglesias

Il governo spagnolo ha dichiarato che intende di condurre un’indagine approfondita per dissipare ogni dubbio sul caso.

Intanto Women’s Link Worldwide e Amnesty International hanno annunciato che la Procura spagnola ascolterà come testimoni protette le due ex lavoratrici che hanno denunciato il cantante.

Le aggressioni raccontate da Rebecca potrebbero configurare il reato di stupro. Il profilo delle presunte vittime è spesso lo stesso: giovani in situazioni precarie, originarie di famiglie umili, sulle quali il cantante avrebbe esercitato il suo potere.