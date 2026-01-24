Julio Iglesias, archiviata a Madrid la denuncia per aggressioni sessuali per un “difetto di giurisdizione”

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

La Procura dell’Audiencia Nacional ha archiviato la denuncia contro Julio Iglesias per presunte aggressioni sessuali per un difetto di giurisdizione: i fatti indicati sarebbero avvenuti nel 2021 tra Bahamas e Repubblica Dominicana e non emergono legami sufficienti con la Spagna. Sono comunque possibili nuove iniziative davanti ai giudici istruttori.

Archiviata la denuncia contro Julio Iglesias

La Procura dell’Audiencia Nacional ha disposto l’archiviazione della denuncia presentata a Madrid contro Julio Iglesias per presunte aggressioni e molestie sessuali. La decisione si basa su un “difetto di giurisdizione” dei tribunali spagnoli, legato soprattutto alla territorialità dei fatti contestati.

Secondo quanto riferito, gli episodi indicati nella denuncia sarebbero avvenuti nel 2021, tra gennaio e ottobre, alle Bahamas e nella Repubblica Dominicana, in residenze riconducibili al cantante. La Procura ha aggiunto che né le due denuncianti né l’indagato risulterebbero residenti in Spagna e che i presunti reati non sarebbero stati commessi sul territorio spagnolo.

Nelle motivazioni, viene richiamata anche una condizione ulteriore: la competenza spagnola potrebbe aprirsi soltanto se lo Stato in cui i fatti sarebbero avvenuti “non possa o non voglia indagare”. Nel caso specifico, questa circostanza non risulta dimostrata.

Che cosa contestano le due ex dipendenti

La denuncia è stata presentata in Spagna a inizio gennaio da due ex dipendenti del cantante, che sostengono di essere state vittime di presunte molestie e aggressioni sessuali. Una delle due, secondo le ricostruzioni, avrebbe riferito anche episodi che potrebbero rientrare nella violenza sessuale.

Le due donne sono assistite da Amnesty International e Women’s Link Worldwide. Le organizzazioni hanno spiegato che la scelta di rivolgersi alla giustizia spagnola sarebbe stata legata a una cornice normativa ritenuta più favorevole per questo tipo di procedimenti, anche considerando la nazionalità dell’artista.

La difesa di Iglesias, guidata dall’avvocato José Antonio Choclán, aveva contestato fin dall’inizio la competenza del tribunale di Madrid. La linea indicata è che i fatti contestati si sarebbero svolti all’estero e senza collegamenti sufficienti con la giurisdizione spagnola.

Le possibili mosse dopo l’archiviazione

L’archiviazione chiude gli accertamenti preliminari avviati dalla Procura per valutare se la Spagna potesse procedere, ma non esclude automaticamente ulteriori sviluppi. L’organizzazione che assiste le due donne potrebbe ancora tentare la via penale presentando una querela direttamente ai giudici istruttori dell’Audiencia Nacional, pur senza il sostegno della Procura.

Nei giorni precedenti, Iglesias ha respinto le accuse e ha pubblicato sui social schermate di messaggi WhatsApp scambiati con le due donne, rendendone nota l’identità. Nella sua versione, quei contenuti mostrerebbero “l’incoerenza delle denunce” e una presunta “manipolazione mediatica” della vicenda, sostenendo che le comunicazioni contraddirebbero quanto contestato.

Resta centrale, in ogni caso, il punto procedurale evidenziato dai magistrati: allo stato degli atti, la Spagna non avrebbe titolo per giudicare fatti collocati fuori dal proprio territorio e senza legami personali o di residenza sufficienti con il Paese.