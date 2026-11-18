Giornalista pubblicista e freelance, scrive di attualità, cronaca e lifestyle. Ha collaborato con diverse testate online, occupandosi soprattutto di informazione digitale e contenuti per il web. Le piace raccontare i fatti in modo chiaro, dando spazio alle persone e alle storie che li attraversano.

La giustizia spagnola ha aperto un’indagine su Julio Iglesias per presunti reati contro la libertà sessuale, lesioni e trattamento degradante. Il giudice ha ammesso in parte la querela di due ex dipendenti del cantante, che sostengono di aver subito violenza sessuale e maltrattamenti nel 2021, mentre lavoravano nelle sue ville alle Bahamas e nella Repubblica Dominicana. Julio Iglesias, che oggi ha 83 anni, ha sempre respinto le accuse. Le due donne saranno ascoltate di persona il 3 febbraio 2027.

I reati ammessi, i limiti di tempo e le accuse escluse dal giudice

Secondo il giudice i fatti descritti potrebbero costituire reati contro la libertà sessuale, ma ha invece escluso la tratta di esseri umani, perché nell’assunzione delle due donne non ha trovato inganni né una vulnerabilità come quella descritta, e i reati contro i diritti dei lavoratori, che la legislazione di Bahamas e Repubblica Dominicana non prevede. Ha respinto anche la richiesta di tutelare le querelanti come testimoni protette, non ravvisando un pericolo concreto.

Le accuse delle due ex dipendenti di Julio Iglesias e le prove citate nell’ordinanza

Le due donne avevano lavorato una come collaboratrice domestica e l’altra come fisioterapista nelle ville del cantante. La storia non è nuova ma risale ad alcuni anni fa. Al momento sono assistite dall’organizzazione Women’s Link Worldwide.

Per aprire l’indagine è stata ritenuta sufficiente la testimonianza di una delle due, che il giudice considera un principio di prova senza che ciò comporti una valutazione sulla sua credibilità. Tra gli elementi indicati c’è una fotografia con un livido su un braccio, compatibile con una presa forte, e due segni su una coscia che potrebbero corrispondere a un morso. Secondo la querela proprio quei segni sarebbero la conseguenza di rapporti sessuali imposti.

L’ordinanza esamina anche alcuni messaggi WhatsApp, che mostrano un tono cordiale fino al 2024, con auguri di Capodanno e richieste di notizie. Per il magistrato presentano un’apparente discordanza con alcuni punti del racconto, da chiarire con la deposizione della donna, e non escludono rimproveri espliciti in altre conversazioni.

In un messaggio su Instagram pubblicato a gennaio, Julio Iglesias aveva definito le accuse “assolutamente false”.

Perché a indagare è la giustizia spagnola su fatti avvenuti all’estero

La prima denuncia, presentata a inizio gennaio alla Procura dell’Audiencia Nacional, era stata archiviata per difetto di giurisdizione perché i fatti si erano svolti fuori dalla Spagna. Il 3 settembre le due donne hanno depositato una querela davanti a un giudice istruttore e stavolta la Procura, interpellata dal giudice, ha riconosciuto la competenza spagnola.

Nell’ordinanza la competenza si fonda sulla cittadinanza spagnola del cantante. Il giudice osserva però che le querelanti avrebbero potuto rivolgersi ai tribunali della Repubblica Dominicana e che la scelta della Spagna sembra rispondere a ragioni di opportunità processuale. Nota anche che il racconto attribuisce a due house manager delle ville condotte che, se provate, potrebbero avere rilevanza penale, ma contro di loro non è stata presentata querela.