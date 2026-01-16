Julio Iglesias risponde alle accuse di violenza sessuale, "mai visto tanta cattiveria, farò conoscere verità"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Il cantante Julio Iglesias ha rotto il silenzio dopo essere stato accusato da due sue ex dipendenti di violenza sessuale. L’artista 82enne, attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram, si è dichiarato innocente, sostenendo che “mai ha abusato, costretto o mancato di rispetto ad alcuna donna”. Ha inoltre aggiunto di essere “profondamente rammaricato” dalla vicenda. Nel frattempo ha ingaggiato come avvocato José Antonio Choclan, tra i più richiesti di Spagna: tra i suoi assistiti c’è stato anche Cristiano Ronaldo.

Accuse di violenza sessuale, Julio Iglesias rompe il silenzio

“Con profondo rammarico – ha scritto Julio Iglesias – rispondo alle accuse mosse da due persone che in precedenza lavoravano nella mia casa. Nego di aver mai abusato, costretto o mancato di rispetto ad alcuna donna”.

“Queste accuse sono assolutamente false e mi causano grande tristezza. Non ho mai visto tanta cattiveria, ma ho ancora la forza di far sapere alla gente tutta la verità e di difendere la mia dignità da un’offesa così grave”, ha concluso il cantante.

La versione delle ex dipendenti

A muovere accuse contro l’82enne sono state due sue ex dipendenti. Il caso è emerso pubblicamente in seguito a un’indagine condotta da elDiario.es e Univision.

Le donne, supportate dall’organizzazione Women’s Link Worldwide, hanno presentato una denuncia al Tribunale Nazionale. La Procura raccoglierà le dichiarazioni delle due querelanti che saranno ascoltate come testimoni protette. Il caso è attualmente in fase istruttoria.

Rebeca e Laura (nomi di fantasia) sono le due ex dipendenti che lavoravano in due delle ville del cantante alle Bahamas e nella Repubblica Dominicana.

Secondo l’inchiesta giornalistica, le due donne avrebbero svolto le proprie mansioni senza avere un contratto di lavoro, avrebbero avuto i telefoni controllati e sarebbe stato loro proibito di uscire dalla residenza.

Hanno inoltre sostenuto che alcune assistenti di Julio Iglesias avrebbero assistito agli abusi e altre volte vi avrebbero partecipato attivamente. E ancora, hanno dichiarato di essere state costrette a sottoporsi ai test per HIV, epatite e clamidia, nonché a visite ginecologiche.

L’Ong: “Altre donne ci hanno contattato”

I fatti denunciati, secondo la Ong, potrebbero costituire i reati di tratta di esseri umani a scopo di lavoro forzato e servitù, nonché potrebbero essere considerati crimini contro la libertà e l’integrità sessuale.

Women’s Link ha affermato che è stata contattata da altre ex dipendenti dell’artista. “Preferiamo non dire quante sono, né dire i motivi delle loro chiamate, per questioni di sicurezza, perché hanno paura e anche per la fiducia che ripongono in noi”, ha spiegato la direttrice esecutiva della Ong, Jovana Ríos.

Chi è il super avvocato che difende Iglesias

L’avvocato scelto da Julio Iglesias è José Antonio Choclan, tra i più richiesti in Spagna.

Basti pensare che tra i suoi assistiti ci sono stati il calciatore Cristiano Ronaldo e Corinna Larsen, ex amante del re Juan Carlos.

Secondo El País, il legale avrebbe già accettato l’incaric.