Juve Stabia in amministrazione giudiziaria, sequestro su mandato della Direzione Nazionale Antimafia: l'accusa

La Juve Stabia, nota società calcistica campana con sede a Castellammare di Stabia è stata posta in amministrazione giudiziaria su mandato della Direzione Nazionale Antimafia e della Procura della Repubblica di Napoli, a seguito di presunti condizionamenti mafiosi. Sono a rischio le prossime partite che la squadra dovrebbe giocare in casa.

Juve Stabia in amministrazione giudiziaria

La questura di Napoli ha notificato alla Juve Stabia, nota società calcistica di Castellammare di Stabia, un provvedimento di amministrazione giudiziaria.

L’amministrazione giudiziaria è una misura che serve per affidare la gestione di un’impresa a un amministratore giudiziario, con la finalità di impedirne l’infiltrazione o il condizionamento da parte della criminalità organizzata.

La conferenza stampa indetta dopo la disposizione dell’amministrazione controllata della Juve Stabia

Il provvedimento è scattato dopo la richiesta della Procura Nazionale Antimafia e a seguito di indagini che, secondo quanto riportato dal Procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo, mirano a “sottrarre la società al condizionamento mafioso”.

La squadra era un “bene strumentale” della cosca mafiosa

Secondo l’accusa della Direzione Nazionale Antimafia, la Juve Stabia rappresenterebbe un “bene strumentale” del clan d’Alessandro.

Esisterebbe infatti, stando alle indagini, un legame tra le attività economiche della società e la cosca mafiosa.

In particolare, il legame è emerso nei settori del ticketing, della sicurezza, ma anche di pulizie, servizi sanitari e trasporti della squadra.

Secondo il Procuratore Gratteri, la squadra veniva utilizzata dalla camorra come mezzo pubblicitario e di gestione del potere.

La cosca mafiosa avrebbe infatti collocato uomini fedeli al clan a capo di diversi servizi, tra cui la vendita di biglietti e bevande, i controlli di sicurezza e la gestione degli spostamenti degli autobus.

Il possibile rinvio delle prossime partite

A causa del provvedimento di amministrazione giudiziaria, la Juve Stabia potrebbe veder rinviata la prossima partita casalinga. Domenica 26 ottobre la squadra dovrebbe giocare in trasferta a Padova, mentre l’incontro previsto per mercoledì 29 al Romeo Menti rischia di essere posticipato.

Il rinvio delle partite in casa servirà per consentire la riorganizzazione dei servizi, soprattutto quelli legati alla vendita di biglietti e alla sicurezza.