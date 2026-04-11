Kamala Harris di nuovo candidata alle elezioni presidenziali Usa del 2028, "Ci sto pensando"

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L’ex vicepresidente degli Usa Kamala Harris ha aperto alla possibilità di correre per la presidenza per i Democratici anche nel 2028, dopo la sconfitta contro Donald Trump nel 2024. L’attuale presidente degli Stati Uniti non potrà più correre per la carica, in quanto ha già servito due mandati, anche se già più volte ha suggerito che potrebbe “presentarsi comunque”.

Kamala Harris vuole candidarsi nel 2028

Durante una conferenza organizzata dall’attivista e pastore protestante Al Sharpton, l’ex vicepresidente democratica degli Usa Kamala Harris ha dichiarato che starebbe pensando a una sua nuova candidatura alla presidenza degli Usa.

Harris aveva corso nel 2024 in sostituzione del presidente uscente, Joe Biden, che si era ritirato dalla corsa a causa dell’età avanzata e di alcuni problemi di salute, che si sono manifestati dopo la fine del suo mandato.

ANSA

Nonostante un forte recupero nei sondaggi, Harris perse quella corsa in maniera netta e fu superata in tutti gli Stati decisivi per l’elezione dal candidato repubblicano e attuale presidente Donald Trump.

Chi sono gli altri candidati democratici

La ricandidatura di Harris non è scontata. L’ex vicepresidente non è tra i personaggi in ascesa nel Partito Democratico e per lei gli analisti immaginavano un posto da governatrice della California.

Questo perché l’attuale governatore dello Stato, Gavin Newsom, è il candidato al momento favorito per vincere le primarie democratiche e sfidare i Repubblicani.

Altri personaggi che puntano alla nomination, o che potrebbero comunque partecipare alle primarie sono i governatori della Pennsylvania, del Maryland e dell’Illinois, Josh Shapiro, Wes Moore e JB Pritzker e l’ex segretario ai Trasporti Pete Buttigieg.

L’unica altra donna considerata per la presidenza è Alexandria Ocasio-Cortez, esponente dell’ala sinistra dei Democratici. “AOC”, che è una deputata, potrebbe però puntare anche al Senato, essendo ancora molto giovane.

È possibile un nuovo Harris contro Trump?

Se Harris dovesse vincere le primarie e arrivare a essere nuovamente la candidata dei Democratici, difficilmente si troverebbe ad affrontare Donald Trump.

Il presidente degli Usa è al secondo mandato, e il 22esimo emendamento della Costituzione gli impedisce di ricandidarsi.

Nonostante ciò, Trump ha già suggerito più volte che potrebbe presentarsi nuovamente. Al momento questa prospettiva è completamente illecita dal punto di vista giuridico. I più quotati come “eredi” di Trump sono il vicepresidente Vance e il Segretario di Stato Rubio.