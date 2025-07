Kanye West bandito dall'Australia per la canzone Heil Hitler, annullato il visto: qual è il testo del brano

Il rapper Kanye West, anche noto come Ye, è stato bandito dall’Australia a causa della sua canzone intitolata Heil Hitler, poi rinominata Halleluiah dopo le polemiche. Il visto del cantante è stato annullato, come reso noto dal ministro degli Affari interni australiano Tony Burke.

Tony Burke, ministro degli Affari interni in Australia, ha annunciato la novità riguardante Kanye West in occasione di un’intervista concessa all’Australian Broadcasting Corporation, mentre commentava l’annullamento del visto di un’altra persona a causa dei suoi commenti islamofobi. “Se qualcuno sostiene che l’antisemitismo è razionale, non lo lascio venire qui”, ha affermato Burke.

In riferimento a Kanye West ha poi detto: “Viene in Australia da tanto tempo e ha fatto molti commenti offensivi. I miei funzionari hanno riconsiderato la questione dopo che ha pubblicato la canzone Heil Hitler e adesso non ha più un visto valido in Australia“.

ANSA

Kanye West.

Non è chiaro, al momento, se il ban per Kanye West in Australia sia definitivo o no.

La canzone Heil Hitler è inserita nell’album WW3 di Kanye West, che include anche altri brani controversi a causa dei loro testi.

Il video di Heil Hitler pubblicato l’8 maggio, mostra un gruppo di uomini che indossano pelli di animali e fanno il saluto romano cantando il titolo della canzone. È stato vietato su diverse piattaforme streaming, come Spotify, Apple Music e YouTube.

Poco dopo la sua uscita, Kanye West ha dichiarato di aver “chiuso con l’antisemitismo” e ha pubblicato una nuova versione di Heil Hitler, intitolata Hallelujah. Nella nuova canzone i precedenti riferimenti al nazismo sono stati sostituiti con riferimenti al cristianesimo.

A febbraio di quest’anno, Kanye West aveva pubblicato una serie di messaggi su X inneggianti ad Adolf Hitler: “Io amo Hitler“, “Sono un nazista“, “Hitler era cooosì dolce”, “Normalizzerò parlare di Hitler allo stesso modo in cui è stato normalizzato parlare di uccidere i neri”.

Due anni fa Kanye West era già finito nella bufera per alcune dichiarazioni contro gli ebrei, che gli erano costati accordi economici importanti, tra cui quello con Adidas.

Di seguito, ecco il testo completo della canzone Heil Hitler, nella sua versione ora intitolata Hallelujah:

Man, these people took my kids from me, then they closed my bank account

I got so much anger in me, got no way to take it out

Think I’m stuck in The Matrix, where the fuck’s my nitrous?

Yes, I am a cuck, I like when people fuck on my bitch

The shit that I’m posting on Twitter, they telling me “Ye, don’t say that”

How niggas can’t see me in public? I’m driving an all-chrome Maybach

With all of the money and fame, I still can’t get my kids back

With all of the money and fame, I still don’t get to see my children

Niggas see my Twitter, but they don’t see how I be feelin’

So I became a ****, yeah, bitch, I’m the villain

[Chorus: Ye & Hooligans]

Nigga, hallelujah

Nigga, hallelujah (Hey)

They don’t understand the things I say on Twitter

Nigga, hallelujah

They don’t understand the things I say on Twitter

All my niggas godly, nigga, hallelujah (Hey)

Nigga, hallelujah, nigga, hallelujah

All my niggas godly, nigga, hallelujah

She wanna fuck in Japan, I put the chrome on the Benz

Nigga, hallelujah

She reachin’ down in my pants, she got the world in her hands

Nigga, hallelujah (Hey)

Nigga, hallelujah

Nigga, hallelujah

All my niggas godly, nigga, hallelujah (Hey)

Nigga, hallelujah

Nigga, hallelujah

All my niggas godly, nigga, hallelujah

[Outro]

Nigga, hallelujah

Nigga, hallelujah

Nigga, hallelujah

Nigga, hallelujah