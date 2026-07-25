Karim Khan rimosso dalla Corte Penale Internazionale, perché il mandato di cattura di Netanyahu è a rischio

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Gli Stati membri della Corte penale internazionale hanno destituito il procuratore capo Karim Khan, travolto da accuse di molestie sessuali verso una collaboratrice. Israele chiede subito la revoca dei mandati d’arresto contro Netanyahu e Gallant: la decisione spetta però ai giudici, non al procuratore, e la strada per l’annullamento resta tutta in salita.

Chi è Karim Khan

Avvocato britannico di 56 anni, appartenente alla comunità musulmana Ahmadiyya, Karim Khan guidava l’ufficio del procuratore della Corte Penale Internazionale dal 2021.

Nel corso del mandato si era costruito una reputazione di magistrato intransigente, rivendicando pubblicamente l’obiettivo di perseguire in modo imparziale i responsabili dei crimini più gravi, dai reati sessuali alle violazioni dei diritti dei minori.

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È stato lui a chiedere, nel 2023, il mandato d’arresto per il presidente russo Vladimir Putin, provvedimento che gli è costato una condanna in contumacia da un tribunale russo nel 2025.

Ed è sempre lui, nel maggio 2024, ad aver depositato le richieste di mandato di cattura contro il premier israeliano Benjamin Netanyahu, l’allora ministro della Difesa Yoav Gallant e i vertici di Hamas, tra cui Yahya Sinwar e Mohammed Deif, per crimini legati alla guerra a Gaza.

Perché è stato rimosso dalla Corte Penale Internazionale

Il caso che ha travolto Khan riguarda accuse di cattiva condotta sessuale nei confronti di una collaboratrice, denunce emerse pubblicamente nel 2024 e relative a una relazione di potere protrattasi per oltre due anni, secondo quanto ricostruito dall’inchiesta interna delle Nazioni Unite.

A queste si sono aggiunte, nel corso delle indagini, anche ipotesi di ritorsioni contro il personale che aveva sostenuto la presunta vittima o criticato la gestione della vicenda da parte dello stesso procuratore.

Già sospeso in via cautelare dal giugno 2025, Khan è stato formalmente rimosso venerdì 24 luglio nel corso di una sessione straordinaria e a porte chiuse dell’Assemblea degli Stati Parte, riunita alla sede Onu di New York. Su 125 Paesi membri, 82 hanno votato per la destituzione, 13 per la conferma in carica e 15 si sono astenuti, ben oltre la maggioranza dei 63 voti richiesta.

La decisione formale ha parlato di “colpa grave” e di “grave mancanza ai doveri del suo incarico”. Il legale di Khan, Tayab Ali, ha reagito annunciando ricorso: il suo assistito, ha scritto su X, contesterà la vicenda “con tutti i meccanismi legali disponibili”, ribadendo che le accuse sono sempre state respinte con fermezza.

L’impatto sul mandato contro Netanyahu

La rimozione di Khan è stata immediatamente sfruttata da Israele, che da mesi conduceva una campagna diplomatica per allontanare il procuratore, accusato dal ministro degli Esteri Gideon Sa’ar di aver emesso mandati definiti “politicizzati e oltraggiosi”.

Sul piano tecnico, però, la questione è più complessa di quanto la propaganda israeliana lasci intendere. Il mandato d’arresto contro Netanyahu e Gallant non è un atto personale del procuratore, ma un provvedimento emesso dalla Camera preliminare della Corte

A novembre 2024, quest’ultima aveva ritenuto sussistenti gli elementi per contestare crimini di guerra e contro l’umanità legati, tra l’altro, al presunto utilizzo della fame come arma bellica. La caduta di Khan, quindi, non fa venire meno automaticamente il provvedimento giudiziario, che resta in vigore fino a un’eventuale decisione dei giudici.