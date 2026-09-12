Kata scomparsa a Firenze, la madre non si arrende dopo la richiesta di archiviazione: "Ancora viva, cercatela"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

“Sento che è ancora viva. Aiutatemi, cercatela ancora”. È l’appello lanciato tra le lacrime dalla mamma della piccola Kata, la bambina scomparsa da oltre tre anni dall’ex hotel Astor di Firenze. Kathrine Alvarez non si arrende dopo la richiesta di archiviazione dell’indagine presentata nei giorni scorsi dalla procura: “Qualsiasi cosa sia successo, voglio solo la verità e rivedere mia figlia”.

Kata scomparsa a Firenze, l’appello della madre

Non si arrende Kathrine Alvarez, la madre della piccola Kataleya Mia Alvarez Chicclo, detta Kata, la bambina di cinque anni scomparsa nel pomeriggio del 10 giugno 2023 da un vecchio hotel di Firenze (l’ex Astor) occupato abusivamente da decine di persone, dove viveva con la famiglia.

“Sento che è ancora viva, mi manca ogni giorno di più”, ha detto la donna parlando con i cronisti. “Voglio riabbracciarla, aiutatemi. Indagate ancora”.

ANSA

La mamma di Kata torna a lanciare un appello dopo l’archiviazione dell’inchiesta chiesta dalla procura: “Non mi arrendo, non può finire così“.

“Qualsiasi cosa sia successo, voglio solo la verità e rivedere mia figlia, non cerco vendetta”, ha detto. “Mi rivolgo alla sindaca Sara Funaro, mi aiuti, mi incontri. Lo stesso vale per tutti i politici, ho bisogno di sostegno”.

La richiesta di archiviazione delle indagini

A oltre tre anni di distanza dalla scomparsa della bambina, nei giorni scorsi la procura di Firenze ha chiesto l’archiviazione delle indagini sul caso.

Nell’inchiesta erano indagati per sequestro di persona a scopo di estorsione lo zio materno e quello paterno della bambina.

Diverse le piste battute dagli inquirenti nel corso del tempo, dalla vendetta per il racket delle camere nello stabile occupato a conflitti legati allo spaccio di stupefacenti, dall’aggressione a sfondo sessuale allo scambio di persona.

Ma le indagini, complice anche l’omertà degli occupanti dell’ex hotel, non hanno mai portato a nulla di concreto su cosa sia successo quel 10 giugno 2023.

Pochi gli elementi in mano agli investigatori, una delle poche certezze è la via usata per portare via la bambina, una uscita sul retro non coperta dalle telecamere.

I sospetti della madre

Kathrine Alvarez è convinta che la verità su cosa sia successo alla figlia è da ricercare nell’ex hotel occupato: “Una settimana prima della sparizione di mia figlia sono successe cose strane nell’edificio. Poi ho avuto dei litigi, ma non so chi potesse odiarmi tanto da togliermi Kata”.

“Sono arrivata a dubitare anche di chi mi stava vicino”, ha aggiunto. “Ora, dopo tre anni in cui i hanno controllato tutto dei miei parenti, anche in Perù, spero che le indagini vengano riaperte al più presto su altre persone, in altri ambienti o comunque al di fuori dalla mia famiglia”.

“Col passare del tempo – ha detto ancora – mi sono tornati in mente fatti che all’epoca non avevo forse valutato nel modo giusto. Ci furono offerti soldi per andarcene dall’albergo, ci furono minacce”.

“Sono convinta che qualcuno sa e non ha ancora parlato”, ha concluso.