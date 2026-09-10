Kata scomparsa a Firenze, la Procura chiede l'archiviazione dell'inchiesta: svanita nel nulla da tre anni

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Da oltre tre anni non si hanno più notizie della piccola Kataleya Mia Alvarez Chicclo, detta Kata, la bambina scomparsa dall’ex hotel Astor di Firenze. All’epoca aveva cinque anni. Ora la Procura chiede l’archiviazione dell’indagine perché non ci sono sufficienti elementi a carico dei due indagati per sequestro di persona, i due zii Abel Argenis Vasquez e Marlon Chicclo. Adesso spetterà al gip decidere, fermo restando che le indagini potranno essere riaperte qualora dovessero arrivare elementi nuovi.

Kata scomparsa a Firenze, la Procura chiede l’archiviazione

La Procura di Firenze ha chiesto l’archiviazione dell’inchiesta sulla scomparsa della piccola Kata, la bambina scomparsa nel capoluogo toscano nel 2023, quando aveva cinque anni. Lo riporta Ansa.

Kataleya Mia Alvarez Chicclo sparì nel nulla nel pomeriggio del 10 giugno 2023 dall’ex hotel Astor, struttura chiusa e occupata abusivamente da oltre cento persone di varie nazionalità, dove viveva con la famiglia.

ANSA

A oltre tre anni di distanza gli inquirenti si arrendono, almeno per ora, perché non ci sono elementi sufficienti per andare avanti con le indagini.

Nell’inchiesta sono indagati due zii della bambina, Abel Argenis Vasquez e Marlon Chicclo, con l’accusa di sequestro di persona a scopo di estorsione.

Ora deciderà il gip

Gli investigatori avevano battuto diverse piste, dalla vendetta legata allo spaccio di stupefacenti ai conflitti all’interno dell’ex hotel, dagli abusi sui minori allo scambio di persona, senza arrivare a nulla di concreto.

Ora la Procura chiede l’archiviazione, in quanto non ci sono elementi sufficienti per sostenere l’accusa in giudizio nei confronti degli indagati né per individuare eventuali altri responsabili.

Gli atti passano quindi al gip del tribunale di Firenze, che dovrà decidere se accogliere la richiesta dei pm.

Se l’archiviazione sarà confermata, il caso potrebbe sempre essere riaperto in futuro qualora emergano nuovi elementi o spunti investigativi.

Quando è stata vista la bambina per l’ultima volta

Kata viveva nell’ex hotel Astor con la madre Kathrine Alvarez e il fratellino, mentre il padre si trovava in carcere.

La madre lavorava in un supermercato: il giorno della scomparsa era andata al lavoro e aveva affidato i figli al fratello. Al rientro non trovò la bambina e ne denunciò la scomparsa.

Secondo quanto ricostruito dalle indagini, la bambina è stata vista l’ultima volta il pomeriggio del 10 giugno 2023, nel cortile dell’ex albergo occupato.

Ci sono anche le immagini di una telecamera di un negozio vicino, che l’ha ripresa mentre saliva le scale esterne dell’hotel per poi tornare giù.