Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un uomo di 45 anni è stato arrestato a Frosinone dopo il ritrovamento di una katana e di due ordigni artigianali nella sua abitazione. Il materiale è stato sequestrato e gli ordigni, giudicati molto pericolosi, sono stati fatti brillare dagli artificieri con un’esplosione controllata.

La perquisizione in casa a Frosinone e la scoperta delle armi

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è stato condotto ieri dagli agenti della Squadra Mobile e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura. La perquisizione è scattata nell’abitazione, nella parte bassa del capoluogo, di un uomo già noto alle forze dell’ordine. Al termine delle formalità, il 45enne, che si trovava già agli arresti domiciliari per un’altra causa, è stato arrestato.

In cucina, nascosta dietro al frigorifero, è stata trovata una katana con fodero marrone, con una lama di 70 cm e un manico di 30 cm. Sul ballatoio all’ingresso sono stati rinvenuti anche 2 manufatti pirotecnici artigianali, di forma cilindrica. Il primo misurava 140 mm di diametro e 240 mm di altezza, aveva una miccia di 34 cm e pesava oltre 2 Kg. Il secondo aveva un diametro di 130 mm, un’altezza di 115 mm e una miccia di 19 cm; il suo peso era inferiore a 1 Kg.

Polizia

Ordigni fatti brillare

Vista la pericolosità dei manufatti, sono intervenuti gli artificieri della Questura di Roma. Gli accertamenti hanno stabilito che entrambi erano di fabbricazione clandestina, privi di omologazione e ad alto rischio. Un’eventuale esplosione avrebbe potuto causare ferite anche letali alle persone presenti e danni rilevanti alla struttura. Gli specialisti li hanno quindi fatti brillare in sicurezza in una cava della provincia.

Indagini in corso

L’uomo è indiziato di detenzione illegale di congegno micidiale e detenzione abusiva di arma. Gli investigatori stanno proseguendo gli accertamenti per chiarire il movente e il progetto che avrebbe portato alla condotta.