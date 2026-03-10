Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due giovani tunisini sono stati denunciati in stato di libertà per porto abusivo di armi e oggetti atti a offendere a Benevento. L’episodio è avvenuto durante un controllo di routine della Polizia di Stato, che ha portato al sequestro di numerose armi bianche e di uno spray al peperoncino.

Il controllo e la scoperta delle armi

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nell’ambito delle consuete attività di prevenzione e controllo del territorio, finalizzate a contrastare la criminalità diffusa. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno fermato 6 giovani, tutti di età compresa tra i 20 e i 22 anni, che si trovavano a bordo di un’autovettura notata mentre si aggirava con atteggiamento sospetto nella Contrada San Vito di Benevento.

Identificazione e precedenti

Durante gli accertamenti effettuati sul posto, è emerso che il conducente e proprietario del veicolo, un 20enne di nazionalità tunisina residente in provincia di Avellino, risultava già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a possesso ingiustificato di oggetti atti a offendere, furto e stupefacenti. La situazione ha quindi indotto gli agenti ad approfondire il controllo.

La perquisizione e il sequestro

La successiva perquisizione dell’auto ha dato esito positivo: nel bagagliaio sono stati rinvenuti 2 coltelli da cucina con punta acuminata, lunghi 32 cm e larghi 20 cm, un machete lungo 52 cm con lama di 37 cm, una katana lunga 115 cm con lama di 87 cm e uno spray al peperoncino. Tutti questi oggetti sono stati immediatamente sequestrati dagli agenti e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Denuncia e provvedimenti

Al termine degli accertamenti, sia il proprietario dell’auto sia uno dei passeggeri, un 22enne tunisino residente a Benevento, che ha dichiarato di essere il proprietario degli oggetti rinvenuti, sono stati denunciati in stato di libertà in concorso per il reato di porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere. Gli oggetti sequestrati sono stati posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente per i successivi provvedimenti.

IPA