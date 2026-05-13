Kate Middleton è in Italia: le immagini dell’arrivo a Reggio Emilia

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La principessa Kate Middleton è arrivata in Italia per il suo primo viaggio ufficiale all’estero dopo l’annuncio della malattia. Kate è atterrata a Parma e ha raggiunto Reggio Emilia, dove è stata ricevuta dal sindaco Marco Massari. La visita è legata al tema dell’educazione nella prima infanzia, per approfondire il metodo educativo conosciuto come “Reggio Emilia Approach”. Il programma prevede tappe istituzionali e incontri nelle scuole dell’infanzia d’eccellenza della città. Il rientro nel Regno Unito è previsto nel pomeriggio di giovedì.