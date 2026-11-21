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La principessa di Galles Kate Middleton racconterà in un documentario che andrà in onda sulla televisione pubblica britannica Bbc la sua malattia, un cancro che le è stato diagnosticato nel 2024. Recentemente tornata dal suo primo viaggio internazionale dalla diagnosi, Middleton mostrerà nel documentario anche un’iniziativa di beneficenza che ha portato avanti questa estate: la scalata delle tre vette più alte dei tre Stati della Gran Bretagna.

Kate Middleton si racconta in un nuovo documentario

La malattia di Kate Middleton è stata trattata con il massimo riserbo dalla corte britannica. Lo stesso annuncio della diagnosi, avvenuto dopo alcuni goffi tentativi di sviare il pubblico da alcune assenze ritenute sospette, era stato un evento per il modo in cui la principessa aveva comunicato i propri problemi di salute, una rarità nella storia della famiglia reale.

Il nuovo documentario della Bbc andrà in onda il 29 novembre e si chiamerà Heal. Alcune anticipazioni sono già trapelate, con parte delle dichiarazioni di Middleton: “Il cancro ti cambia la vita. Cambia il tuo corpo, ma c’è una parte molto più profonda che una diagnosi sposta dentro di te. Spesso è attraverso il dolore che scopriamo una bellezza più grande” avrebbe detto la principessa di Galles.

“Attraverso questo documentario, la principessa spera di aiutare altre persone che stanno affrontando la diagnosi, la fase di cura e la vita dopo il cancro” ha aggiunto in un comunicato ufficiale Kensington Palace, la residenza dove Middleton vive insieme al principe di Galles ed erede al trono britannico William.

La National Three Peaks Challenge

Nel documentario sarà anche raccontata un’iniziativa benefica portata avanti questa estate da Middleton. La principessa ha intrapreso la National Three Peaks Challenge, la scalata delle tre vette più alte dei tre Stati della Gran Bretagna: Ben Nevis, 1.345 metri, in Scozia, Scafell Pike, 923 metri, in Inghilterra e Snowdon 1.085 metri, in Galles.

Middleton ha completato le tre scalate a giugno del 2026, da sola, seguita solo da un team di soccorso nel caso avesse avuto bisogno di un aiuto medico. Le scalate sono state filmate e faranno parte del documentario, i cui proventi andranno alla Royal Marsden Cancer Charity, organizzazione di beneficenza che raccoglie fondi per alcuni centri specializzati nella ricerca e nella cura del cancro.

La malattia di Kate Middleton

Durante i primi mesi del 2024 le condizioni di salute di Kate Middleton erano state oggetto di speculazione da parte dei media, a causa di alcune assenze dalla vita pubblica della principessa di Galles. A gennaio aveva inoltre subito un intervento all’addome non meglio specificato, su cui era stato mantenuto uno strettissimo riserbo.

Solo nel marzo del 2024, Middleton aveva annunciato di avere un cancro. I dettagli della malattia non sono mai stati resi pubblici, ma la stessa principessa di Galles aveva spiegato che si sarebbe dovuta sottoporre a chemioterapia. Nel 2025 ha poi dichiarato di essere in fase di remissione del tumore.